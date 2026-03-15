Siti Sahidah yang Sempat Viral Dicari Ayahnya dari Gorontalo Akhirnya Ditemukan Polisi

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Siti Sahidah Sahari (28) yang sempat viral dicari orang tuanya dari Gorontalo, telah berhasil ditemukan oleh anggota Jatanras Polrestabes Makassar, pada Sabtu (14/3/2026) malam.

Kasi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahiduddin, membenarkan bahwa perempuan Siti Sahidah Sahari yang sempat viral dicari orang tuanya dari Gorontalo, telah berhasil ditemukan.

Wahid bilang, Siti ditemukan Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar tidak jauh dari tempat Hamzah menumpang selama ini, di Kompleks Perumahan Jl Gowaria Sudiang.

Kompol Wahiduddin menyampaikan, Siti telah dipertemukan dengan orangtuanya, Hamzah Sahari (71) di Mapolrestabes Makassar pada, Minggu (15/5/2026) dinihari.

“Gadis tersebut sudah dipertemukan dengan orang tuanya,” sebut mantan Wakapolsek Manggala ini, Minggu (15/3/2026).

Setelah pertemuan tersebut lanjut Wahid sapaan akrab Kompol Wahiduddin, anak tersebut mau dibawa pulang oleh orangtua yang selama ini merasa sangat kehilangan.

“Kemudian saat ini sudah mau dibawa pulang oleh orang tuanya yang sudah merasa kehilangan,” terang Wahid

Saat ditanya mengenai alasan Siti putus komunikasi dengan orangtuanya sejak September 2025, Wahid mengaku belum menggali hingga ke sana.

“Yang terpenting adalah mempertemukan kembali orangtua dan anaknya yang selama ini terpisah. Kalau soal kenapa bisa Lost Kontak dengan keluarganya itu masih didalami,” kuncinya.

Diberitakan sebelumnya, Hamzah Sahari (71), pensiunan guru yang tinggal di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, sempat hendak melaporkan kehilangan anaknya, Siti Sahidah Sahari di Polsek Panakkukang.

Siti Sahidah merupakan lulusan sarjana keperawatan dan anak pertama dari dua bersaudara. Ia sebelumnya bekerja sebagai manajer di salah satu gerai restoran Mie Gacoan di Jalan Pettarani, Makassar.

Menurut Hamzah, anaknya awalnya mendaftar bekerja di Mie Gacoan Kota Gorontalo pada April 2025. Saat itu, Siti bersama sembilan orang lainnya dikirim ke Makassar untuk mengikuti pelatihan selama tiga bulan.

“Awalnya ada sekitar sepuluh orang yang berangkat dari Gorontalo untuk training di Makassar. Setelah seleksi, hanya empat orang yang dinyatakan lulus, termasuk anak saya. Enam orang lainnya kembali ke Gorontalo,” kata Hamzah, Kamis (12/3/2026).

Setelah dinyatakan lulus, Siti kemudian dipercaya menjadi manajer di salah satu gerai Mie Gacoan di Makassar pada Agustus 2025. Selama bekerja, komunikasi dengan keluarga di Gorontalo masih berjalan lancar.

Hamzah mengungkapkan, sebelum menghilang, putrinya sempat bercerita bahwa ada seorang pria yang berniat melamarnya. Pria tersebut disebut bekerja di salah satu rumah sakit di Makassar.

“Dia bilang ada laki-laki yang ingin melamar dan bahkan ingin datang ke Gorontalo. Tapi anak saya bilang ke ibunya, dia baru bekerja dan orang tuanya juga masih sibuk, jadi belum siap untuk menikah,” ujarnya.

Namun sejak September 2025, komunikasi antara Siti dan keluarganya tiba-tiba terputus. Nomor teleponnya tidak lagi aktif dan keluarga tidak dapat lagi menghubunginya.

Khawatir terjadi sesuatu, Hamzah dan keluarganya mulai mencari informasi ke berbagai pihak, termasuk rekan kerja anaknya di Makassar. Hingga akhirnya anaknya berhasil ditemukan.(Jay)