Asmo Sulsel Edukasi 50 Siswa SMPN 3 Sungguminasa Gowa, Tanamkan Kesadaran Safety Riding Sejak Dini

GOWA, UPEKS— Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) kembali menggencarkan edukasi keselamatan berkendara dengan menyasar kalangan pelajar. Kali ini, edukasi safety riding diberikan kepada sekitar 50 siswa-siswi SMPN 3 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, melalui kolaborasi bersama Polsek Somba Opu.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026 ini dipandu oleh Wanny selaku instruktur safety riding Asmo Sulsel. Edukasi diberikan secara interaktif agar para siswa dapat memahami pentingnya keselamatan berkendara sejak dini, meskipun sebagian besar dari mereka belum aktif mengendarai sepeda motor.

Dalam penyampaian materinya, Wanny menekankan pentingnya penggunaan perlengkapan berkendara yang lengkap, seperti helm, jaket, sarung tangan, hingga sepatu. Ia menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut berfungsi sebagai pelindung utama tubuh ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan.

Selain itu, Wanny juga memberikan pemahaman terkait berbagai faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan, yang sebagian besar berasal dari kelalaian manusia, seperti kurang fokus saat berkendara, tidak memperhatikan kondisi sekitar, hingga mengabaikan kondisi kendaraan.

Tak hanya itu, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai pentingnya melakukan safety check sebelum berkendara. Pemeriksaan sederhana seperti kondisi rem, lampu, dan ban menjadi hal yang penting untuk memastikan kendaraan dalam kondisi aman sebelum digunakan.

Edukasi ini menjadi langkah preventif yang dilakukan Asmo Sulsel untuk mempersiapkan para siswa sebelum nantinya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Meski saat ini mereka masih diantar oleh orang tua, pemahaman mengenai safety riding diharapkan dapat mereka terapkan serta dibagikan kepada keluarga di rumah.

Instruktur Safety Riding Asmo Sulsel, Wanny, menyampaikan bahwa edukasi kepada pelajar memiliki peran penting dalam membangun budaya berkendara yang aman di masa depan.

“Kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini bahwa keselamatan adalah hal utama saat berkendara. Walaupun mereka belum mengendarai motor sendiri, mereka bisa mulai memahami pentingnya menggunakan perlengkapan berkendara, menjaga fokus, serta memastikan kendaraan dalam kondisi baik. Harapannya, ilmu ini juga bisa mereka sampaikan kepada orang tua dan orang di sekitar mereka,” ujar Wanny.

Melalui kegiatan ini, Asmo Sulsel berharap kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara dapat terus meningkat, sehingga dapat membantu menekan angka kecelakaan, khususnya di kalangan usia muda.(*)