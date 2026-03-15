15 Madrasah Kemenag Sulsel Raih Penghargaan Adiwiyata Provinsi 2025

MAKASSAR, UPEKS – Sebanyak 15 madrasah di lingkup Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan silaturahmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati/Wali Kota, instansi terkait, tokoh masyarakat hingga ribuan Kepala Desa se-Sulawesi Selatan yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Ahad (29/3/2026).

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa momentum Idulfitri dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.

“Alhamdulillah, momentum Idulfitri ini menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota hingga tingkat desa, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah sekolah dan madrasah di Sulawesi Selatan menerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam membangun budaya pendidikan yang peduli terhadap lingkungan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan H Ali Yafid menyampaikan rasa bangga atas capaian madrasah yang berhasil meraih penghargaan tersebut.

“Kami sangat bangga atas capaian madrasah-madrasah di Sulawesi Selatan yang berhasil meraih penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi. Ini menjadi bukti bahwa madrasah tidak hanya fokus pada pendidikan akademik dan keagamaan, tetapi juga dalam membangun karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa madrasah terus berkembang sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam pembelajaran, tetapi juga aktif menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan kepada para peserta didik.

Ali Yafid juga menegaskan bahwa komitmen menjaga lingkungan selaras dengan semangat penguatan ekoteologi yang menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama, yakni mendorong kesadaran bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari nilai-nilai keagamaan yang perlu ditanamkan sejak dini di lingkungan pendidikan.

“Kami berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi madrasah lainnya untuk terus mengembangkan program pendidikan berbasis lingkungan, sehingga madrasah tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.

Sejumlah madrasah penerima penghargaan diketahui telah mengembangkan berbagai program lingkungan secara berkelanjutan, seperti pembiasaan hidup bersih dan sehat, pengelolaan sampah berbasis edukasi, penataan serta penghijauan lingkungan madrasah, hingga integrasi nilai kepedulian terhadap lingkungan dalam proses pembelajaran.

Adapun madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yaitu:

Madrasah Ibtidaiyah (MI):

MIN 2 Bulukumba MIN 7 Bulukumba MIS Ma’arif MI Madani Alauddin MIS Muhammadiyah Borong Pa’la’la

Madrasah Tsanawiyah (MTs):

MTsN 2 Sinjai MTsN 6 Bulukumba MTsN 4 Bulukumba MTs Arifah MTs Al Haerat Batukaropa MTs Batuara MTs DDI Baburrida

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah (MA):