SPJM Berbagi Ramadan, Salurkan Donasi ke Tujuh Masjid di Samarinda

SAMARINDA, UPEKS.co.id – Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) menyalurkan donasi ke sejumlah rumah ibadah di Samarinda, Kalimantan Timur, menjelang Ramadan 2026.

Sebagai subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang Marine, Equipment, Port Services, Dredging, dan Shipyard (MEPS), SPJM menyalurkan bantuan kepada tujuh masjid yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan di perairan Sungai Mahakam.

Tujuh masjid penerima donasi tersebut yakni Masjid Nurul Batuah, Masjid Jami Asy Syuhada, Langgar Jami Batuah, Masjid Al Anshor, Masjid Darun Ni’mah, Masjid Al-Muhajirin, dan Masjid Al Hijrah. Masing-masing masjid menerima bantuan sebesar Rp8 juta.

Penyerahan donasi dilakukan pada 23 Februari 2026 oleh SVP Sekretaris Perusahaan SPJM, Tubagus Patrick, dan diterima langsung oleh perwakilan pengurus masing-masing masjid.

Tubagus Patrick mengatakan, program berbagi di bulan Ramadan merupakan agenda rutin perusahaan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional.

“Ramadan kali ini kami kembali membuat beberapa program berbagi, salah satunya penyerahan donasi kepada masjid. Tahun ini kami memilih Samarinda, Kalimantan Timur. Harapannya, bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas masjid, mendukung kelancaran ibadah seperti salat berjamaah, tarawih, kajian Ramadan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Dia menambahkan, donasi tersebut juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan program sosial seperti santunan bagi fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar masjid.

“Sebagai entitas bisnis yang beroperasi di perairan Sungai Mahakam, SPJM tetap berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan kualitas layanan, termasuk dalam pelaksanaan operasional pemanduan ruang bawah jembatan,” tegas dia.

Di saat yang sama, perusahaan terus menyelaraskan target bisnis dengan program strategis TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Keberlanjutan tidak hanya berbicara soal kinerja usaha, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan tumbuh bersama masyarakat,” pungkasnya.

Pengurus Masjid Nurul Batuah, Hj Sahrani HS menyampaikan terima kasih atas kepedulian SPJM terhadap kebutuhan sarana ibadah.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pelindo Jasa Maritim atas bantuan ini. Semoga dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah. Kami juga mendoakan agar SPJM senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitasnya,” tuturnya.

Selain penyaluran donasi ke rumah ibadah, SPJM bersama entitas Pelindo Grup juga akan menjalankan sejumlah program bertajuk Pelindo Berbagi Ramadan, seperti pembagian sembako, santunan panti asuhan, dan berbagi takjil.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, perusahaan berharap kehadirannya tidak hanya dirasakan dalam aspek bisnis dan operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial bagi masyarakat sekitar. (Mimi)