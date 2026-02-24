Perkuat Iman dan Taqwa, Yayasan Saribuana Gelar Pesantren Ramadan

MAKASSAR, UPEKS —Dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa

selama bulan suci Ramadan, Yayasan Pendidikan Saribuana kembali menyelenggarakan agenda tahunan yakni healing Pesantren Ramadan 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan karakter religius siswa serta upaya menanamkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sekolah.

Pelaksanaan Pesantren Ramadan bertempat dalam lokasi Yayasan Pendidikan Saribuana yang menaungi SMP,SMA dan SMK di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 72, Kota Makassar.

Kegiatan Pesantren Ramadan diisi dengan berbagai rangkaian ibadah dan pembinaan, antara lain salat berjamaah, tadarus dan tilawah Al-Qur’an, serta tausyiah yang disampaikan secara bergantian.

Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Saribuana, Harun Sallie mengatakan, kegiatan Pesantren Ramadan tahun ini mengangkat tema besar “Healing with Ramadhan: Re-Charge Iman, Share Kebaikan ke Seluruh Sekolah dan Menjadi Generasi Taat yang Paling Hebat”.

Kegiatan ini menjadi momen penting bagi para siswa untuk “pulih” secara batiniah.

Bukan sekadar menahan lapar, para siswa diajak untuk mengisi ulang (re-charge) iman mereka, menyebarkan energi positif ke lingkungan sekolah, dan bertekad menjadi generasi yang paling hebat dalam ketaatan.

Harun menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan membentuk karakter siswa yang religius, disiplin, serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai keislaman. Bagi siswa non-Muslim, pembelajaran keagamaan tetap dilaksanakan bersama guru agama masing-masing di tempat terpisah sehingga seluruh peserta didik tetap mendapatkan pembinaan sesuai

keyakinannya.

“Kegiatan ini juga melibatkan guru dan tenaga kependidikan yang turut berpartisipasi dalam mendampingi dan membimbing siswa selama berlangsungnya Pesantren Ramadan. Melalui kegiatan ini, diharapkan suasana Ramadan di lingkungan sekolah semakin bermakna dan mampu memperkuat nilai keimanan, kebersamaan, serta integritas seluruh warga sekolah,”ujar Harun.(#)