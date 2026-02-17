Perintisan Jalan Desa Ara ke Desa Lembanna Program TMMD ke-127 Terus Digenjot

BULUKUMBA, UPEKS – Guna mempercepat sasaran non fisik Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Tahun Anggaran 2026, Kodim 1411/Bulukumba terus menggenjot perintisisan jalan penghubung Desa Ara menuju Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari.

Jalan yang selama ini hanya berupa jalur setapak dan sulit dilalui kini mulai terbuka. Jalan ini sangat diharapkan masyarakat untuk pergerakan ekonomi masyarakat, dan mempermudah akses wisatawan masuk di sejumlah kawasan wisata yang ada di Desa Ara dan Desa Lembanna.

Perintisan jalan tersebut menjadi salah satu sasaran fisik utama TMMD tahun ini. Medan bebatuan karang tak menyurutkan langkah para prajurit. Dengan peralatan manual hingga dukungan alat berat, personil Satgas TMMD bekerja siang hingga sore dengan warga yang turut serta dalam semangat gotong royong.

Kini, melalui TMMD Ke-127, harapan itu perlahan terwujud. Perintisan jalan ini bukan sekadar membuka akses fisik, melainkan membuka peluang baru. Jalan penghubung tersebut diharapkan mampu mempercepat distribusi hasil perkebunan, dan perikanan mempermudah mobilitas warga, serta memperkuat konektivitas antar desa di Kecamatan Bonto Bahari.

Dan Satgas TMMD ke-127 Letkol Sarman yang juga Komandan Kodim 1411/Bulukumba menyampaikan bahwa TMMD merupakan wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“Jalan ini adalah simbol kerja bersama. Apa yang kami bangun hari ini, akan dinikmati oleh generasi mendatang,” ujarnya.

Secara regulasi, kegiatan TMMD memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf b, menegaskan bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

“Program TMMD juga menjadi bagian dari sinergi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka pemerataan pembangunan,” ungkapnya.

Perintisan jalan Desa Ara- Lembanna bukan sekadar proyek pembangunan, tapi merupakan simbol semangat juang, ketulusan pengabdian, dan bukti bahwa pembangunan sejati lahir dari kerja bersama.

“TMMD Ke-127 di Bonto Bahari telah menunjukkan bahwa ketika semangat juang menyatu dengan kebutuhan rakyat, tidak ada medan yang terlalu berat untuk ditaklukkan. Jalan yang dirintis hari ini akan menjadi saksi bahwa dari desa, kemajuan Indonesia terus dibangun,” pungkasnya. (sufri)