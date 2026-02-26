Komitmen Bersih Narkoba, 145 Personel Polres pelabuhan Makassar Mendadak Tes Urine dan Ini Hasilnya

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Komitmen menjaga institusi Polri tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba ditunjukkan Polres Pelabuhan Makassar dibawah pimpinan AKBP Rise Sandiyantanti.

Di bawah pengawasan langsung Kapolres AKBP Rise Sandiyantanti, jajaran personel menjalani tes urine mendadak. Hal itu sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal kepolisian.

Tes urine tersebut dilaksanakan oleh Sie Propam Polres Pelabuhan Makassar dengan menyasar personel Mapolres hingga anggota Polsek jajaran. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota, khususnya unit-unit lapangan seperti Satnarkoba dan Satreskrim.

Tes urine ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, didampingi Wakapolres Kompol Hardjoko serta Kasi Propam AKP Setya Budi. Sebanyak 145 personel mengikuti pemeriksaan, dan seluruh tes menunjukkan hasil negatif.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti mengatakan, langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam pemberantasan narkoba, termasuk di lingkungan internal institusi.

Upaya pengawasan dan pengendalian ini kata AKBP Rise, juga sejalan dengan perhatian serius Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap penanganan kasus narkoba serta transformasi Polri menuju Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan).

Mantan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel ini, juga menegaskan bahwa anggota Polri harus menjadi contoh dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal menjauhi narkoba.

“Tugas Polri adalah menegakkan hukum. Karena itu, anggota harus bersih terlebih dahulu. Tes urine ini merupakan bentuk komitmen kami memastikan personel tetap profesional, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar menambahkan bahwa kegiatan pemeriksaan dilakukan secara berkala dan acak sebagai langkah preventif.

“Kegiatan ini bukan hanya pengawasan, tetapi juga upaya pencegahan agar seluruh personel tetap menjaga integritas dan disiplin sebagai aparat penegak hukum,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Dengan hasil pemeriksaan yang seluruhnya negatif, Polres Pelabuhan Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan institusi yang bersih dari narkoba.(Jay)