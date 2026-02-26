Aktivitas di Pelabuhan Makin Padat, Polsek Soeta Perkuat Patroli Demi Cegah Kriminalitas

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Aktivitas di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar kian menggeliat, khususnya di bulan Ramadan. Kapal datang silih berganti, baik penumpang mudik, dan proses bongkar muat berlangsung tanpa henti.

Namun di tengah padatnya arus orang dan barang itu, aparat kepolisian tak tinggal diam. Polsek Kawasan Soekarno-Hatta (Soeta) Polres Pelabuhan Makassar bergerak cepat memperketat pengawasan di area dermaga.

Patroli ditingkatkan, kapal-kapal yang bersandar diawasi ketat, penumpang diperhatikan, hingga barang-barang yang dibongkar tak luput dari pemantauan.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya tegas mencegah potensi kejahatan dan penyelundupan barang ilegal yang bisa saja memanfaatkan kelengahan di tengah padatnya aktivitas pelabuhan.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara langsung dan menyeluruh.

“Kami lakukan pemantauan terhadap ABK, penumpang, serta barang-barang yang dibawa. Tujuannya untuk mencegah aksi kriminal, termasuk penyelundupan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Tak sekadar berpatroli, personel kepolisian juga menyisir sudut-sudut dermaga, memantau aktivitas bongkar muat, hingga berinteraksi dengan awak kapal dan pekerja pelabuhan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Menurut Aipda Adil, pelabuhan merupakan salah satu titik strategis yang rawan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Pelabuhan ini pintu keluar masuk barang dan orang. Jadi perlu pengawasan ekstra agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan,” tegasnya.

Selain mengantisipasi penyelundupan, patroli juga menyasar potensi gangguan kamtibmas lainnya, seperti pencurian, peredaran barang terlarang, hingga konflik antarburuh.

“Kami tidak hanya berjaga, tapi juga mengedukasi para pekerja pelabuhan agar bersama-sama menjaga keamanan,” tambahnya.

Polsek Soeta memastikan patroli akan terus digelar secara berkala, terutama saat arus kapal meningkat. Harapannya, Pelabuhan Soekarno-Hatta tetap menjadi pintu laut yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kriminal.(Jay)