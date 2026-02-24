Camat Pattallassang Sidak Awal Ramadhan, Kehadiran ASN Tembus 90 Persen

Takalar, Upeks— Mengawali bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Camat Pattallassang, Bansuhari Said, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam kelurahan di wilayah Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Selasa (24/2).

Sidak tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sombalabella, Salaka, Bajeng, Kalabbirang, Maradekaya, dan Sabintang. Kunjungan dilakukan untuk memastikan disiplin kehadiran aparatur serta kondisi kebersihan dan kesiapan kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di awal Ramadhan.

Dalam keterangannya kepada media, Camat Pattallassang menyampaikan bahwa sidak kali ini tidak hanya berfokus pada kehadiran pegawai, tetapi juga pada aspek kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor kelurahan.

“Kami ingin memastikan pelayanan tetap berjalan optimal di bulan Ramadhan. Selain melihat secara langsung tingkat kehadiran pegawai, kami juga mengecek kebersihan kantor karena lingkungan kerja yang tertata rapi akan berdampak pada kualitas pelayanan,” ujar Bansuhari Said.

Dari hasil pemantauan, tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK mencapai sekitar 90 persen. Camat Pattallassang menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas komitmen para pegawai yang tetap menunjukkan disiplin tinggi di hari pertama Ramadhan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN dan PPPK yang hadir dan menjalankan tugas dengan baik. Disiplin adalah fondasi utama pelayanan publik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Takalar, Daeng Manye, kedisiplinan aparatur dan keberhasilan tata kelola kantor menjadi salah satu prioritas utama, selain menghadirkan pelayanan terbaik dan cepat bagi masyarakat.

Sementara itu, sejumlah warga yang tengah mengurus administrasi di salah satu kantor kelurahan mengaku merasakan perubahan dalam pelayanan. Mereka menilai proses pelayanan kini lebih cepat dan responsif dibanding sebelumnya.

“Sekarang lebih cepat, tidak berbelit-belit. Kami merasa dilayani dengan baik,” ungkap salah satu warga yang ditemui saat sidak berlangsung.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kecamatan Pattallassang menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik selama bulan Ramadhan, sekaligus memastikan disiplin dan integritas aparatur tetap terjaga demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan melayani. (*)