Asmo Sulsel Bekali Karyawan Astra Traknus Makassar dengan Edukasi Safety Riding dan Pengalaman Motor Listrik Honda

Makassar, Upeks — Komitmen menghadirkan budaya berkendara aman terus diperluas oleh Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel). Pada Senin, 23 Februari 2026, Asmo Sulsel menggelar edukasi safety riding bagi 30 karyawan Astra Traktor Nusantara (Traknus) Makassar. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Wanny selaku instruktur safety riding Asmo Sulsel, dengan konsep dua sesi pembelajaran yang memadukan teori dan praktik.

Berbeda dari edukasi pada umumnya, kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran keselamatan, tetapi juga memberikan pengalaman langsung berkendara dengan teknologi terbaru Honda. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan pemaparan materi terkait faktor-faktor penyebab kecelakaan di jalan raya, khususnya yang disebabkan oleh kelalaian pengendara.

Wanny menjelaskan pentingnya fokus saat berkendara, penggunaan perlengkapan berkendara sesuai standar keamanan, serta kebiasaan melakukan safety check sebelum memulai perjalanan. Ia menekankan bahwa pengecekan sederhana seperti kondisi ban, rem, lampu, dan bahan bakar sering kali diabaikan, padahal berperan besar dalam mencegah risiko di jalan.

“Sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor manusia. Padahal, dengan disiplin menggunakan perlengkapan berkendara yang baik, menjaga fokus, dan rutin melakukan safety check, risiko tersebut bisa ditekan secara signifikan. Keselamatan bukan soal jarak tempuh, tetapi soal kebiasaan,” ujar Wanny.

Memasuki sesi kedua, edukasi dilanjutkan dengan praktik langsung menggunakan Honda CUV-e, salah satu motor listrik Honda. Dalam sesi ini, Wanny mendemonstrasikan teknik dasar seperti cara menikung dan berbelok dengan stabil, serta memperkenalkan fitur unggulan Reverse Assist atau fitur mundur yang memudahkan pengendara saat bermanuver di area sempit.

Para peserta terlihat antusias mengikuti sesi praktik, terutama saat mencoba langsung sensasi berkendara motor listrik Honda. Selain memahami teknik berkendara aman, mereka juga mendapatkan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan yang kini semakin relevan dengan kebutuhan mobilitas modern.

Melalui kegiatan ini, Asmo Sulsel berharap edukasi keselamatan berkendara dapat menjangkau lebih banyak kalangan profesional dan karyawan perusahaan. Dengan meningkatnya kesadaran akan keselamatan dan pemahaman teknologi kendaraan, diharapkan setiap individu dapat menjadi pengendara yang lebih bertanggung jawab sekaligus adaptif terhadap inovasi otomotif masa kini.(*)