GMTD Luncurkan Desain Modern Rolling Hills SOHO Prime 

Makassar, Upeks– Mengawali April, pengembang PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, meluncurkan produk baru yang merupakan tipe Smart Office Home Office (SOHO) berlokasi di Rolling Hills, yaitu Rolling Hills SOHO Prime. Rolling Hills SOHO Prime ini dapat menjadi peluang investasi ruang usaha baru yang berkualitas dengan desain yang modern serta berbagai kemudahan dalam beraktivitas.

Peluncuran dan pengenalan produk baru ini dibuka dengan sambutan dari COO GMTD Eason Phan dan Jopy Rusli, CMO PT Lippo Karawaci dalam Product Knowledge yang dihadiri kurang lebih 150 peserta secara online melalui Zoom, Senin, 1 April 2024.

Jopy Rusli menerangkan, bahwa pengembangan kali ini berada di Lokasi Tanjung Bunga dengan Row 30 m di depan Waterfront City. GMTD meluncurkan Rolling Hills SOHO Prime “Lifestyle SOHO at The Heart Of Tanjung Bunga” yang merupakan sebuah hunian yang mengusung konsep Triple Key; Home, Office, Shop dengan penjualan terbatas hanya 14 unit saja.

“Rolling Hills SOHO Prime ini merefleksikan lokasi yang sangat prime ditunjang dengan konsep triple key, jadi bisa tiga bisnis sekaligus dalam satu bangunan dengan tiga pintu masuk dan tiga utilitas yang terpisah di setiap lantainya, ada balkon dan halaman belakang, bangunannya modern dan estetik,” jelasnya.

Rolling Hills SOHO Prime dipasarkan perdana dengan dua tipe pilihan yaitu, Tipe Standar 5 x 16m dan Tipe Corner 6+var x 16m dilengkapi dengan halaman belakang, kamar mandi di tiap lantai, dan ekstra lebar varian di samping untuk Tipe Corner.

Rolling Hills SOHO Prime ini ditawarkan dengan harga mulai Rp4,07 miliar, termasuk PPN, BPHTB, dan biaya sertifikat. GMTD pun memberikan penawaran menarik untuk early bird selama masa Lebaran Idul Fitri 1445H, yaitu harga untuk satu unit hanya 3,96 miliar.

COO GMTD, Eason Phan menambahkan, ada penawaran harga spesial bagi customer yang melakukan transaksi selama masa Lebaran ini, yang berlangsung selama 1 – 14 April 2024.

Saat ini pembelian Booking Fee sebesar Rp10 juta dengan promo subsidi biaya KPR dan Bisnis Insentif sebesar Rp25 juta ditawarkan khusus kepada pembeli yang bertransaksi sepanjang periode launching. Dan berkesempatan mendapatkan doorprize tabungan Nobu senilai Rp25 juta.

“Jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena unit terbatas dengan konsep yang sangat prime ini,” imbuh Eason. (rls)