Lima Tahun Berturut-turut, Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Best 50 CEO Awards

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapto, kembali mendapatkan penghargaan bergengsi dari The Iconomics. Pada tahun ini mendapatkan penghargaan untuk kelima kalinya dalam Ajang Indonesia Best 50 CEO 2024 In Courrier Category. Penghargaan ini

diterima secara langsung pada hari Kamis (21/2) di Hotel JS Luwansa, Jl. H. R. Rasuna Said, No. 22, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Penghargaan ini diberikan dengan melihat sejauh mana karyawan memberikan apresiasi terhadap upaya pimpinan lakukan dalam situasi yang umum maupun situasi yang khusus. Penilaian dilakukan melalui kuesioner online terhadap ribuan karyawan berbagai industri dan kategori, dengan 4 paramater penilaian kepada para CEO meliputi Popularity, Competency, Crisis Leadership dan Personality.

Sebelum dipercaya menjadi pimpinan JNE yang telah berdiri selama 33 tahun, Mohamad Feriadi Soeprapto memulai langkah karirnya dari posisi yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Pengalaman selama bertahun-tahun di posisi yang berkaitan dengan penjualan, pemasaran dan menjadi kurir on board ke berbagai negara di dunia memberikan berbagai pelajaran berharga. Sehingga sampai saat ini dipercaya untuk memimpin lebih dari 50 ribu karyawan/ti sebagai Presiden Direktur JNE.

Mohamad Feriadi Soeprapto selaku Presiden Direktur JNE mengucapkan rasa syukur atas penghargaan istimewa ini, mewakili seluruh karyawan dan manajemen JNE. “Kami mengucapkan terima kasih sebesar–besarnya atas penghargaan yang diberikan sebagai Indonesia Best 50 CEO Awards 2024 kategori in Courrier Category. Semoga penghargaan yang diraih kali ini menjadi motivasi manajemen dan karyawan untuk terus menjalankan performa kerja yang prima dan melanjutkan komitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan bisnis,” ungkap Feriadi.

Feriadi menambahkan, dalam menjalankan kepemimpinan perusahaan, selalu mengusung semangat ”Connecting Happiness” dan prinsip yang dipegang teguh, yaitu berbagi, memberi dan menyantuni. Makna dari prinsip tersebut adalah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang, karyawan mau pun masyarakat.

“Hal ini diwujudkan dengan program yang diselenggarakan untuk masyarakat luas sebagai dukungan nyata di bidang sosial, olahraga, budaya, sampai dengan program acara edukatif untuk pemberdayaan komunitas mau pun UMKM,” terangnya. (suk)