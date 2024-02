Pj Sekkab Gowa Harap Perawat  Update Ilmu dan Keterampilannya

Tak hanya itu, untuk mengoptimalkan fungsi PPNI dalam mendukung peran perawat khususnya tenaga non ASN, pada tanggal 5 April 2022 DPD PPNI Kabupaten Gowa membuat surat permohonan dukungan kebijakan afirmatif PPPK pada Bupati Gowa.

“Kami berharap, seluruh tenaga keperawatan non ASN dapat terfasilitasi menjadi PPPK sehingga dapat mendukung Program Nasional PPNI lainnya yakni memperkuat praktik mandiri keperawatan dan mengembangkan pelayanan perawat desa One Village One Nurse atau satu desa satu perawat,” harapnya.(Sofyan)