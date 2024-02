Honda Stylo 160 Resmi Mengaspal di Makassar, Target 1.000 unit Sebulan

Makassar, Upeks–New Honda Stylo 160 resmi mengaspal di Kota Makassar setelah

Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, menggelar regional public launching Sabtu 24 Februari 2024 di Atrium Trans Studio Mall Makassar.

Kepala Wilayah Astra Motor Sulawesi Selatan Thamsir Sutrisno mengatakan, kehadiran New Honda Stylo 160 merupakan skutik premium fashionable 160 cc pertama di Indonesia, yakni New Honda Stylo 160.

“ New Honda Stylo 160 dihadirkan untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap skutik berkarakter fashionable yang dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri untuk menemani pengalaman berkendara yang berkelas dan berbeda dari sebelumnya,” ujarnya didampingi

Marketing ManagerKresna Murti Dewanto,

Manager Technical Service and Department Nindyatama,

Spare Part Manager

Agustoni, HSO Head Adm & Finance Sub Dept Evalyn Susilowati, dan Manager Honda Customer Care (HC3), Andre Widya Kurniawan.

Dikatakan, kehadiran New Honda Stylo 160 sebagai upaya perusahaan untuk dapat semakin melengkapi konsumen pencinta fashion premium yang selalu tampil trendi, termasuk dalam melakukan mobilitas dan aktivitas.

Dengan balutan desain modern klasik retro dan performa sepeda motor terbaik di kelasnya, New Honda Stylo 160 bisa menjadi jawaban atas kebanggaan berkendara yang sesungguhnya saat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari. Fitur-fitur unggulan pun tersemat pada New Honda Stylo 160, sehingga memberikan kesenangan berkendara yang maksimal namun tetap bergaya.

Dalam Regional Public Launching New Honda Stylo 160 di Makassar, Asmo Sulsel menggelar banyak aktivasi, mulai dari riding test, sales exhibition, sampai servis murah. Selain itu, ada juga Be Stylo Competition (Stand Up Comedy Competition, Dance Competition, dan Make Up Competition) yang akan membuat acara semakin meriah.

Thamsir mengatakan, kemeriahan Regional Public Launching New Honda Stylo 160 di Makassar ini semakin lengkap dengan kehadiran Dikta Wicaksono yang merupakan Brand Ambassador New Honda Stylo 160.

“Dengan aktivasi yang beragam ini kami senantiasa selalu mendekatkan Honda Jagoanku, terutama New Honda Stylo 160, kepada masyarakat,” ucapnya seraya menyebutkan target penjualan 1.000 perbulan.

Tentang New Honda Stylo 160

Secara keseluruhan tampilan, New Honda Stylo 160 sangat kental dengan nuansa modern klasik retro yang membuat pengendaranya semakin percaya diri. Memiliki jarak terendah dengan tanah setinggi 151mm dengan kombinasi jarak sumbu roda sebesar 1,275mm serta ketinggian jok 768mm memberikan sensasi kenyamanan maksimal dalam setiap kesempatan berkendara di perkotaan. Pada sistem pengereman, skutik bagi penggemar fashion ini hadir dengan fitur Combi Brake System (CBS) dan Anti-lock Braking System (ABS) satu channel yang dilengkapi disc brake pada bagian depan dan belakang yang berukuran 220mm – 220mm di tipe ABS dan memberikan keamanan ekstra. Velg berukuran 12 baik depan maupun belakang dengan ban berukuran 110/90 pada bagian depan dan 130/80 pada bagian belakang memberikan kesan premium dan fashionable di model ini.

Meskipun berpenampilan modis, New Honda Stylo 160 mengaplikasikan mesin yang lebih besar dari skutik sejenisnya yakni 160cc 4 katup berpendingin cairan eSP+ yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm. Selain itu, model ini juga memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 5L dan ruang penyimpanan sebesar 16,5L yang mampu mendukung kenyamanan pengendara dalam berkendara.

Teknologi pada bagian tata cahaya full LED menjadi salah satu fitur yang menghadirkan nuansa modern pada skutik premium fashionable ini. Lampu sein yang didesain menyatu pada bodi bagian depan dan juga lampu belakang pada bagian buritan dengan LED, serta lampu belakang yang diberikan aksen smoke membuat kesan premium pada skutik ini.

Untuk kemudahan berkendara dengan informasi yang lengkap, sistem full digital panel meter tersemat pada model ini. Informasi yang dihadirkan antara lain indikator aki, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, Trip A & Trip B.

New Honda Stylo 160 juga didukung dengan fitur-fitur penunjang bagi pengendara yang modis, seperti rak depan, rak tengah yang disertai dengan penutup, lalu hadirnya fitur USB charger type A untuk mendukung rasa nyaman pengendara atas daya alat komunikasinya, serta ditunjang oleh Honda Smart key dan alarm system untuk memberikan rasa aman. Selain rak depan, untuk memudahkan pengendara dalam membawa tas atau barang yang tidak besar, New Honda Stylo 160 juga dilengkapi dengan gantungan yang dapat dilipat saat tidak digunakan. Fitur yang komplit dan canggih pada model ini akan memberikan kepuasan berkendara yang berkelas atas kebutuhan sehari-hari dalam beraktivitas pada setiap kesempatan.

Sensasi kenyamanan maksimal dalam setiap kesempatan berkendara yang dihadirkan oleh New Honda Stylo 160 tidak terlepas dari penggunaan rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) yang diproduksi dengan kualitas terbaik. Melalui pengaplikasian rangka yang ringan dan kokoh ini, pengendara dapat merasakan kemudahan dalam mengendarai skutik premium fashionable kebanggaannya saat melakukan manuver dalam melintasi jalanan perkotaan, sehingga memberikan rasa nyaman dalam berkendara. Selain itu, desain rangka ini juga memberikan ruang yang cukup besar pada kapasitas tangki bahan bakar dan juga kotak penyimpanan serta ruang area kaki yang membuat pengalaman berkendara semakin nyaman dan menyenangkan. Gaya berkelas dari skutik terbaru Honda ini juga sesuai dengan sosok idola anak muda saat ini, brand ambassador New Honda Stylo 160 yakni Cinta Laura dan Pradikta Wicaksono (Dikta) yang berpenampilan unik serta memiliki semangat positif.

New Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe yakni ABS dan CBS. Tipe ABS dipasarkan Rp 31.110.000 On the road Sulawesi Selatan. Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 28.160.000 on the road Sulawesi Selatan. (jar)