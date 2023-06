XL Axiata Kembali Raih Tujuh Penghargaan di Berbagai Ajang

Jakarta, Upeks–PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali mendapatkan apresiasi atas pencapaian prestasi dan kinerjanya dengan keberhasilannya meraih beragam penghargaan dari berbagai ajang bergengsi, baik dari dalam negeri maupun internasional. Setidaknya ada tujuh penghargaan dalam beragam kategori yang diterima perusahaan yakni : “Best Companies to Work for in Asia – Indonesia Chapter, dan Digital Transformation dari ajang HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023, penghargaan Main Index, High Growth dan High Market Capitalization – INDEKS TEMPO-IDNFinancials 52, Best Fixed Mobile Convergence : XL SATU dan Most Engaging Brand in Social Media for Telco.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, “Sungguh sebuah hal yang sangat membanggakan bagi kami bisa meraih semua penghargaan ini. Penghargaan dalam kategori apa pun yang diberikan oleh masyarakat atau kelembagaan sangat berarti bagi kami. Semua penghargaan ini sekaligus merupakan tanggung jawab yang harus kami laksanakan untuk mempertahankannya, bahkan meningkatkannya ke level yang lebih baik lagi.”

HR Asia Best Companies to Work for in Asia Award 2023

Penghargaan “Best Companies to Work for in Asia – Indonesia Chapter, dan Digital Transformation dari ajang HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023 diserahkan secara langsung kepada Chief Human Capital Officer XL Axiata, M. Hira Kurnia di Jakarta, Selasa (27/6).

Penghargaan ini diberikan karena XL Axiata dinilai sebagai perusahaan yang memiliki penerapan SDM terbaik yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi serta memiliki budaya tempat kerja yang sangat baik.

HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards adalah program penghargaan untuk perusahaan yang telah dipilih oleh karyawan mereka sebagai salah satu perusahaan pilihan di Asia dan memastikan perusahaan terbaik untuk bekerja. Penghargaan ini ditargetkan untuk perusahaan-perusahaan di seluruh Asia dan mengakui perusahaan-perusahaan dengan praktik SDM terbaik dan yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Apresiasi Index Tempo-IDNFinancials 52

Penghargaan Main Index, High Growth dan High Market Capitalization – INDEKS TEMPO- IDNFinancials 52 digelar oleh Tempo IDN bersamaan dengan acara Malam Apresiasi Emiten, Jumat (23/6). Penghargaan ini diberikan kepada XL Axiata karena dinilai memiliki portfolio kinerja keuangan yang meningkat dalam lima tahun terakhir hingga periode Maret 2023 dengan menjadi konstituen Indeks Tempo – IDN Financials 52

TEMPO dan IDNFinancials bersinergi meluncurkan INDEKS TEMPO-IDNFinancials 52 untuk merespon kebutuhan investor akan alternatif indeks saham yang dapat dipercaya, terbaru (up-to-date), dan mencerminkan kondisi pasar pasca pandemi COVID-19. Acara peluncuran INDEKS TEMPO[1]IDNFinancials 52 terdiri dari 52 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ke-52 konstituen dalam Indeks tersebut terpilih berdasarkan hasil riset dan pengumpulan data laporan keuangan, yang memiliki kinerja keuangan stabil dan dapat diandalkan dalam lima tahun terakhir. Selain Indeks Utama, ada tiga indeks tematik atau kategori lainnya, yakni; High Dividend, High Growth dan High Market Cap

Selular Awards 2023

Penghargaan berikutnya, “Best Fixed Mobile Convergence : XL SATU dan Most Engaging Brand in Social Media for Telco berhasil diraih oleh XL Axiata dalam ajang penghargaan Seluar Awards 2023 “Moving To The Next Level”. XL Axiata berhasil meraih penghargaan ini karena dinilai telah mampu mengatasi tantangan, sekaligus menunjukkan prestasi yang signifikan dibandingkan dengan kompetitor. Keberhasilan tersebut dapat mendorong reputasi brand, menumbuhkan loyalitas konsumen, dan meningkatkan penjualan

Penilaian penghargaan dilakukan melalui jejak pendapat atau polling yang Selular Media Network (SMN) sejak awal bulan Mei 2023 lalu, dan juga berdasarkan keputusan dari dewan redaksi SMN.

Penghargaan Excellence in Performance

Masih dalam ajang penghargaan yang sama yaitu Selular Awards 2023, Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O.Baasir berhasil meraih penghargaan sebagai Excellence in Performance. Penghargaan diberikan kepada Marwan O. Baasir atas penilaian dari dewan juri yang memandangnya sebagai salah satu insan yang sukses menjadi inovator dalam mendorong implementasi dan pemanfaatan teknologi digital,sehingga dapat meningkatkan nilai dan performa terbaik sesuai dengan tujuan bisnis. (rls)