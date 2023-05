The Light Mercure Punya Menu Baru

Makassar, Upeks–Tepat Mei 2023, Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani kembali memberikan suguhan yang spesial, terkhusus untuk salah satu outlet nya yaitu The Light.

Salah satu tempat hangout di Makassar yang menampilkan Live Musik setiap hari ini, memberikan beberapa pilihan menu yang akan memberikan rasa baru serta dapat memberikan pula pilihan baru bagi Anda dalam menikmati sajian Makanan dan Minuman di The Light.

The Light memberikan beberapa pilihan menu baru bagi mulai dari makanan pembuka, makanan utama hingga makanan penutup yang bernuansa lokal ataupun bernuansa Internasional antara lain untuk item Snack : Nachos Purple Sweet Potato, Salted Silk Tofu with Chili, Chicken Salted Egg, Chrispy Skin Chicken.

Untuk Makanan Utama antara lain : Konro Bakar, Nasi Goreng The Light, Superior Burger, Hot Gog Lovers. Untuk Makanan penutup antara lain : Uvo Fried Ice Cream, Sanggara Balanda, Singkong Ala Thai.

Selain itu The Light juga sajian minuman yang unik dan menarik untuk di coba seperti : Manggo Berry, Basil is Passion dan Fly to Mars.

Sajian tersebut diatas sengaja di sajikan untuk Anda dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari 50.000 an dan jangan khawatir karena Anda akan dapat selalu menikmati sajian tersebut kapan saja waktu Anda ingin memesannya selama Anda berada di Mercure Makassar Nexa Pettarani.

“Menu baru ini kami berikan kepada seluruh tamu kami karena selain dengan live musik yang ada setiap hari serta warna musik yang berbeda setiap hari nya, kami pun ingin agar tamu kami selalu akan menemukan pilihan makanan dan minuman yang lebih berfariasi lagi dan memberikan penyegaran baru dalam pilihan makanan dan minumnya selama berada di The Light,” ujar Wiwied Nurseka, General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani. (*)