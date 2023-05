Diikuti Ratusan Peserta, Telkomsel Sukses Gelar Try Out Ujian Tertulis Berbasis Komputer di Makassar dan Banjarmasin

Makassar, Upeks– Menyambut pelaksanaan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2023, Telkomsel bersama dengan by.U, Ilmupedia dan Quipper mengadakan Try Out Akbar UTBK 2023. Program ini diikuti oleh seluruh siswa SMA sederajat di Indonesia maupun yang telah lulus dan berminat untuk mengikuti Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) dan SNBT 2023.

Secara serentak Try Out ini dilakukan di 8 kota yakni Medan, Palembang, Tangerang, Bandung, Malang, Semarang, Banjarmasin dan Makassar. Di Makassar, Try Out diselenggarakan di Hall AP Pettarani Universitas Negeri Makassar (Ex Auditorium Amanagappa) yang diikuti oleh 475 peserta, sedangkan di Banjarmasin dilaksanakan di Gedung Serbaguna LLDIKTI XI (Kopertis) yang diikuti oleh 250 peserta.

General Manager DLS and Direct Sales Telkomsel Area Pamasuka Muhammad Asrullah mengatakan, Try Out ini merupakan salah satu dukungan Telkomsel terhadap dunia Pendidikan, yang mana mulai 2023 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan transformasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menjadi Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

“Melalui program ini, kami berharap calon mahasiswa lebih percaya diri dan matang dalam menghadapi UTBK 2023 Mei mendatang,”ujarnya.

Sebelumnya, pendaftaran Try Out ini telah dibuka sejak 29 Maret – 30 April lalu, baik secara online dan sosialisasi ke berbagai sekolah. Quipper sebagai penyedia platform, menghadirkan materi UTBK dengan standarisasi BP3 2023.

Yang menarik dari program ini, para peserta dapat melihat hasil Try Out UTBK dari Ilmupedia x Quipper dan mengetahui simulasi peluang lolos atau tidaknya UTBK. Dan Top 5 Peserta di masing-masing kota dan nasional akan mendapatkan tabungan pendidikan, serta hadiah menarik lainnya dan sertifikat yang dapat diunduh di portal Ilmupedia. Selain itu, ada promo kuota khusus untuk peserta dari by.U berupa paket data 10 Gb 10 hari seharga Rp. 25.199,- dan 3 Gb 30 hari Rp. 20.000,-.

“Pelaksanaan program ini merupakan wujud komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco untuk #BukaSemuaPeluang, bagi para pelajar dan calon mahasiswa dalam mengasah kemampuan melalui pemanfaatan akses teknologi berbasis digital. Hal ini juga memperkuat peran Telkomsel untuk mendukung kemajuan sektor pendidikan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi terkini,” tutup Asrullah. (rls)