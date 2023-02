Wakili Sulsel, Mahasiswi Prodi Kedokteran UIN Makassar Juara 1 Putri Kampus Se Indonesia

Makassar, Upeks.co.id — Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar kembali berprestasi di kancah nasional.

Kali ini, adalah Muflihah Sa’adah. Mahasiswi pada Program Studi (Prodi) Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Perempuan asal Soppeng itu berhasil meraih juara satu dalam ajang pemilihan Putri Kampus Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya.

Bahkan, alumnus Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Soppeng itu, juga merebut Piala The Best Fhoto Profile dan Juara The Best Talent.

Gadis kelahiran Kawarang, 24 Mei 2004 ini mewakili Sulawesi Selatan dalam ajang tersebut setelah berhasil meraih juara Putri Duta Kampus Sulsel tahun 2022.

“Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah swt.Terima kasih kepada seluruh keluarga dan sahabat atas doa dan supportnya,” kata H. Zainuddin Salim, Lc, ayahanda Muflihah ( Lia ), Pimpinan KBIHU Al Ifaadhah, Kawarang, Sopppeng.

Tak lupa pula ibunda Muflihah, Hj. Andi Asyura, mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak.

Selain itu, Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof H. Hamdan Juhannias, MA, Ph.D atas segala bantuan moril dan materilnya

Sebagai informasi, Grand Final Pemilihan Putra Putri Kampus Tingkat Nasional terlaksana di Surabaya Provinsi Jawa Timur, 17-19 Februari 2023. Pesertanya, utusan Duta Kampus Putra Putri terbaik tiap Provinsi.(rls)