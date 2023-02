The Light Hadir dengan Konsep Unik

Makassar, Upeks.co.id — Sebagai tempat hangout ter favorit di kota Makassar, The Light yang hadir dengan konsep yang unik dan berbeda dengan suasana yang cozy dan cocok untuk Anda menghabiskan waktu bersantai sambil menikmati Live Musik setiap hari bersama orang tercinta Anda. The Light yang berada di Mercure Makassar Nexa Pettarani yang terletak di area bisnis kota Makassar tepatnya di jalan A.P. Pettarani nomor 4, pada bulan Februari ini memberikan sesuatu yang spesial khusus dalam ikut berbagi kebahagiaan pada hari kasih sayang tahun ini.

The Light memberikan penampilan yang berbeda khusus pada Valentine ini dengan tema Wine Swap A Tribut to Sheila On 7, dimana pada event ini salah satu band terbaik di Kota Makassar yang juga sebagai salah satu Band yang Reguler Show di The Light yaitu Born This Way Band. Anda akan dibawah dalam suasana Romantis dengan mendengarkan lagi lagi cinta dari Sheila On 7 yang nantinya akan di bawakan oleh Born This Way Band selama 1 sesi pada malam tersebut.

Selain penampilan Born This Way Band yang akan menampilkan lagu lagu cinta terbaik dari Sheila On 7 Pada perayaan malam Valentine ini The Light akan memberikan Voucher bagi Anda yang nantinya akan terpilih sebagai pasangan dengan kostum terbaik. Tentunya paket khusus untuk malam Valentine ini, The Light memberikan harga khusus, hanya dengan Rp. 1.000.000 nett. Harga yang di berikan pada paket ini sudah termasuk Romantic dinner + wine by glass untuk 2 org

“Lagu lagu dari Sheila On 7 memiliki banyak makna tentang cinta dan kasih sayang, selain itu pula banyak pula masyarakat yang mengenal dan rindu akan lagu lagu dari Sheila On 7, oleh nya itu kami mengambil tema lagu lagu nya untuk menjadi kenangan manis pada malam Valentine tahun ini dan kami berharap Malam Valentine di The Light menjadi yang berkesan bagi Anda” ujar Wiwied Nurseka selalu General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani. (rls)