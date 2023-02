Ajang F1 Powerboat, PLN Siapkan Listrik Bersih Tanpa Kedip dari Pembangkit Mikro Hidro

Balige, Upeks.co.id — PT PLN (Persero) siap memasok listrik andal berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung perhelatan internasional kompetisi balap perahu supercepat F1 Powerboat (F1H2O) di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 24-26 Februari 2023 mendatang. PLN menyiapkan dua Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi pasokan utama kelistrikan sebagai wujud komitmen mendukung energi bersih.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa selama perhelatan internasional ini berlangsung, PLN akan mengoperasikan PLTMH Hutaraja kapasitas 2×2,5 megawatt (MW) dan PLTMH Aek Silang 2 dengan kapasitas 2×5 MW. Dua pembangkit baru ini sekaligus menambah bauran EBT di Sumatera Utara yang mencapai 43,47 persen.

Selain dipasok energi bersih, untuk bisa menerapkan skema _Zero Down Time_ (ZDT) dalam perhelatan internasional ini, PLN memperkuat dengan jaringan _back up_ 20 kilo Volt (kV). PLN melakukan modifikasi jaringan sehingga akan mempermudah pengaturan distribusi listrik dan menjaga kualitas tegangan yang akan dikirim ke Balige.

“PLN telah siapkan pasokan kelistrikan dari pembangkit listrik EBT untuk perhelatan ini. Hal ini membuktikan bahwa PLN siap mendukung _event_ nasional dan internasional dengan pasokan listrik yang andal dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.

Pada kesempatan lain, General Manager Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Tonny Bellamy menjelaskan pembangunan jaringan utama dan jaringan _back up_ telah selesai dilakukan.

“Dalam waktu dekat PLN akan melakukan simulasi pengamanan kelistrikan sebelum pelaksanaan ajang internasional. Harapannya pengamanan tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga apabila terjadi gangguan yang tidak diinginkan dapat diatasi dengan cepat,” ucap Tonny.

Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan balap perahu super cepat F1 Powerboat dengan tujuan mempromosikan pariwisata Indonesia ke Internasional. Pelaksanaan F1H2O ini juga akan diikuti oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Tercatat 26 pelaku UMK berpartisipasi untuk menjajakan produk buatan dalam negeri di lokasi acara. Berbagai produk lokal akan meramaikan perhelatan internasional ini.

“Perhelatan ini diperkirakan akan menarik wisatawan lokal maupun internasional. Untuk itu, PLN mendukung dan memastikan pasokan kelistrikan selama acara tersebut berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman tidak terlupakan buat 25 ribu wisatawan yang akan datang,” pungkas Tonny.(rls)