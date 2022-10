AVSystem Linkyfi Indonesia Anugerahkan Penghargaan ke Pelanggan dan Mitra Terbaiknya

MAKASSAR,UPEKS.co.id— AVSystem, pemimpin pasar di bidang Internet of Things (IOT), device management software dan berbagai solusi pengelolaan teknologi, informasi dan data, menggelar Linkyfi Appreciation Day, Rabu (12/10/2022).

Salah satu agenda utamanya adalah memberikan anugerah penghargaan kepada pelanggan, distributor dan mitra teknologinya.

Sebanyak empat perusahaan menerima penghargaan dari AVSystem Linkyfi Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut yakni PT Sistech Kharisma yang menerima penghargaan Distributor of the Year 2021, PT Tiga Pilar Integrasi yang menerima penghargaan System Integrator of the Year 2021, Rumah Sakit Mitra Keluarga yang menerima penghargaan Customer of the Year 2021, dan Aruba Indonesia sebagai penerima Best Access Point Partner in Healthcare of the Year 2021.

Boy Naibaho selaku Country Director AVSystem Linkyfi Indonesia, saat menyampaikan langsung penghargaan itu mengaku bahwa, momentum ini menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi AVSystem Linkyfi Indonesia, karena dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menjadi mitra terbaik dalam mengoptimalkan pemanfaatan layanan teknologi, informasi dan data yang kami kembangkan sebagai solusi untuk mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, serta keberlangsungan bisnis di era digital ini.

“Kami berharap, kolaborasi dan kemitraan kami makin sinergis sehingga mampu menjadi benchmark bagi pemanfaatan teknologi, informasi dan data oleh dunia bisnis dari beragam industri dan skala bisnis,” ujar Boy Naibaho dalam keterangan resminya, yang diterima Upeks.co.id di Makassar, Rabu (12/10/2022).

Boy menjelaskan, Linkyfi adalah software WiFi multi device, di mana produk software Linkyfi telah terintegrasi dengan beberapa Access Point ternama, seperti Ruckus, Aruba, Huawei, DCN, Altai, Cambium, Cisco Meraki, Extreme, Grandstream, Mikrotik, Ubiquity, TP-Link, Arista, D-Link, Fortigate, Motorola dan banyak merek lainnya. Saat ini, produk software Linkyfi telah digunakan di Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk mengelola lebih dari 1.000 unit Access Point.

Linkyfi merupakan platform yang mengubah WiFi menjadi penghubung antara pemilik bisnis dan pelanggan.

Dengan Linkyfi, pemilik bisnis mendapatkan sarana untuk tetap terkoneksi dengan pelanggan dan dapat memahami kebutuhan mereka melalui data dan perilaku yang dipelajari.

Melalui penggabungan pengelolaan WiFi dengan analisis lokasi dan bidang pemasaran, para pemilikl dapat mengoptimalkan pemanfaatan Linkyfi untuk memperkaya portofolio mereka ataupun memonetisasi WiFi mereka. Sementara bagi pelanggan, Linkyfi menjadi solusi andal dalam mendapatkan pengalaman WiFi yang lebih baik.

“Dengan terselenggaranya acara AVSystem Linkyfi Appreciation Day hari ini bisa semakin mendorong pertumbuhan dan strategi AVSystem Linkyfi di industri healthcare, hospitality, supermall dan retail store,” jelasnya.

“Target kami menutup tahun 2022 ini pertumbuhan 50-100% dari tahun 2021 dan tahun depan bisa tumbuh 2 kali lipat dari tahun ini,” pungkas Boy Naibaho. (rls)