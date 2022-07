Tim Surveyor Kementerian Investasi Sambangi DPM-PTSP Provinsi Sulsel

MAKASSAR,UPEKS.co.id–– Tim verifikasi dan validasi lapangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui PT Surveyor Indonesia sebagai mitra, menyambangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (6/7/2022).

Dua surveyor yang diturunkan Kementerian Investasi yaitu Irmawati dan Rini Asriani Arif. Mereka datang untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap pengisian penilaian mandiri kinerja PTSP dan kinerja PPB (Percepatan Pelaksanaan Berusaha) Pemda.

Kehadiran mereka pun mendapat sambutan dari Kepala DPM PTSP Sulsel, Sulkaf S Latief. DPMPTSP Sulsel sendiri mendapat jadwal verifikasi dan validasi lapangan selama dua hari, mulai 6 hingga 7 Juli 2022.

“Selamat datang di kantor kami. Selama dua hari semua ruangan bebas di akses untuk proses verifikasi dan validasi. Kami tidak akan intervensi kegiatan ini. Intinya kami sudah bekerja sesuai aturan dan integritas,” sambut Sulkaf.

Menurut Sulkaf, kegiatan verifikasi dan validasi lapangan ini sejatinya bukan hanya sekadar penilaian, tetapi menjadi bukti tentang apa yang sudah dikerjakan. “Intinya, kami sudah bekerja sesuai aturan dan soal penilaian kembali ke surveyor,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sulkaf didamping beberapa pejabat lingkup DPMPTSP Sulsel, antara lain Sekretaris Dinas, A. Agiv Satriawan Alimuddin, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, M. Said Wahab, Kepala Bidang Promosi Samsiar Sanusi, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan, Try Mallombassi, para Sub koordinator dan sejumlah staf. (eky)