Jeep dan Benelli TRK Berikan Bunga 0% di Adventure Week Mal Ratu Indah

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Kars menggelar marketing event bertema Adventure Week di Mal Ratu Indah (MaRI) pada 27-31 Juli 2022. Event ini memberikan kemudahan dalam membawa pulang mobil Jeep Wrangler, Jeep Compass hingga Adventure Big Bikes Benelli TRK dan BMW Motorrad.

Tidak tanggung-tanggung, pembelian Jeep diberikan dengan bunga 0% alias kredit tanpa bunga, baik Jeep Wrangler maupun Jeep Compass. Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman baru berkendara dengan premium car, Kalla Kars menyiapkan 1 unit test drive Jeep Compass yang dapat Anda coba dengan hadiah langsung exclusive Jeep t-shirt secara cuma-cuma.

Chief Operation Officer Kalla Kars, Ferry Irawan mengatakan, bagi penggemar motor roda dua adventure, Kalla Kars juga memberikan kemudahan pembelian dengan bunga sangat ringan 0,8% dan DP 10% untuk jenis Benelli TRK 502 dan BMW Motorrad GS.

“Kami sengaja menghadirkan varian produk adventure ini dalam satu moment event, SUV premium Jeep Wrangler, Family Crossover Jeep Compass bersama Adventure Big Bikes Benelli TRK 500 cc serta BMW Motorrad GS karena kami menyadari kebutuhan mobilitas masyarakat urban yang semakin membutuhkan kendaraan yang tidak hanya stylish dan iconic namun lebih dari itu membutuhkan kendaraan yang berkarakter, kokoh dengan nilai investasi yang sesuai,” ujarnya.

Adapun daftar harga Jeep terkini (off the road), yaitu Jeep Wrangler Rubicon 2 door Rp1.627.000.000, Jeep Wrangler Rubicon 4 door Rp1.703.000.000, Jeep Gladiator Rp2.044.000.000 dan New Jeep Compass Rp746.000.000.

Sementara, tipe Adventure Big Bike (on the road), mulai dari Benelli TRK 502 Rp180.400.000, Benelli TRK 502X Rp Rp175.200.000, Benelli TRK 502X full accessories Rp185.500.000, BMW Motorrad C400X Rp250.000.000 hingga BMW Motorrad G310 GS Rp167.000.000.

Informasi layanan penjualan dan servis Kalla Kars bisa diperoleh langsung di Showroom Jeep Makassa yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.15. Sementara Benelli & BMW Motorrad di Jl. Veteran Selatan No.130. (Mit)