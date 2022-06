Dandim 1410/Btg Dikenal Warga Gemar Serukan Sholawat di Setiap Safari Subuh

BANTAENG,UPEKS.co.id— Kembali Rombongan Dandim 1410 Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto S.Sos, menyambangi warga Dusun Pundingin Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng,Sabtu,(4/6).

Berkisar pukul 04.56 wita, Rombongan Dandim 1410/Bantaeng tiba di Mushollah Babul Aherat dalam rangka Safari Subuh sekaligus sholat subuh berjamaah bersama warga Dusun Pundingin.

Komandan Kodim yang satu ini yang dikalangan warga Bantaeng dikenal gemar menyerukan Sholawat di setiap kesempatan tampil di hadapan para Jamaah saat melaksanakan Safari Subuh.

“Salahsatu amalan yang paling istimewa adalah Sholawat kepada Rasulullah SAW karena Allah SWT beserta para malaikat bersholawat kepada Rasulullah SAW” ucap Letkol Awan yang akrab disapa.

Dihadapan para Jama’ah Dandim 1410/Btg mengajak para jamaah agar dalam memilih Idola jangan sampai salah pilih “Mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai Idola sekaligus Panutan karena Dialah (Rasulullah SAW) manusia satu-satunya di akhirat kelak yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya” tuturnya.

Bukti cinta Rasulullah SAW kepada umatnya ketika istri Rasulullah SAW Aisyah Radhiyallahu Anhu meminta dido’akan dan Rasulullah SAW seraya berdo’a “Ya Allah Ya Rabb ampuni dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang yang tersembunyi dan yang terlihat” dan setelah Aisyah mendengar do’a Rasulllah SAW Aisyah merasa senang dan gembira lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah tahukah kamu wahai Aisyah bahwa do’a yang sama aku panjatkan untuk umatku setiap aku selesai sholat” (Al-hadist)

“Rasulullah Muhammad SAW menyimpan satu do’a untuk ummatnya dan akan memberikan safaat pertolongan bukan hanya untuk umatnya yang bertaqwa tetapi juga untuk umatnya yang berdosa” sambungnya.

Di akhir arahan Dandim 1410 mengajak bahwa ada suatu amalan Sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan amalan semisal haji dan umroh “Bahwa Barangsiapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah kemudian berdiam diri di dalam masjid sampai terbit matahari dan diakhiri shalat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh sempurna 3x” (Hadits At-Tarmizi).

Turut hadir dalam rombongan Danramil 1410-01 Kapten Inf Sultan Pasi Intel Lettu Inf Indar Jaya Bhabinkamtibmas Aipda Arifin, Babinsa ramil 1410-01 Sertu kamaruddin serta dihadiri Tokoh agama, Tokoh Masyarakat serta Jamaah yang hadir berkisar 40 orang.

Setelah melaksanakan safari subuh Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos Menyambangi warga Dusun Pundingin-2 atas nama Ibu Hadiah sekaligus menyerahkan bingkisan berupa sembako.

Ditempat terpisah salahsatu warga saat di mintai tanggapan “Sangat mengapresiasi program Pak Dandim melalui safari subuh dan

Sangat salut atas kegiatan ini harapan saya insya Allah kegiatan ini terus berlanjut dan terus ditingkatkan lagi serta muda-mudahan kehadiran pak Dandim di Mushollah Babul Aherat ini Insya Allah para jamaah bisa meningkatkan sholat berjamaah,” tutur Amirudin Malik. (Irwan Patra)