Pemain dan Official COSMO JNE FC Siap Bela Garuda Indonesia di AFF Thailand 2022

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Pemain dan Official COSMO JNE FC siap bela timnas futsal Indonesia dalam perhelatan AFF Thailand 2022. Dari sekian pemain yang terpilih oleh Coach Mohammad Hashemzadeh asal negara Iran ini, 4 pemain yang dipilih yaitu M Rizki Xavier, Dewa Rizki, Firman Adriansyah, dan M. Iksan Rahadian.

Selain itu, 2 official pun diboyong, Ade Lesmana selaku pelatih kiper dan Amril Daulay selaku asisten pelatih untuk membela Timnas Futsal Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF Futsal Championship Thailand pada 2-10 April 2022.

Terpilihnya 4 pemain dan 2 assistant coach tersebut adalah hasil dari pencapaian Cosmo JNE FC yang kini menduduki peringkat 2 Liga Futsal Profesional Indonesia 2021, dengan perolehan 26 poin dari 8 kali menang, 2 kali seri dan 1 kalah. Talenta bermain yang dimiliki 4 pemain tersebut di atas rata-rata pemain lainnya sehingga dapat menembus menjadi pemain inti tim nasional yang berasal dari gabungan beberapa tim futsal yang berlaga di Liga Futsal Profesional Indonesia 2021.

“Mewakili keluarga besar JNE, kami merasa bangga, Cosmo JNE FC menjadi penyumbang pemain terbanyak untuk timnas futsal Indonesia yaitu 4 pemain dan 2 official dipanggil untuk membela Timnas Futsal Indonesia yang akan berlaga di Thailand nanti dan kini ada di peringkat 2 Liga Futsal Professional Indonesia 2021, sehingga tim ini membawa harum nama JNE di lapangan,” ungkap M Feriadi Soeprapto, Presiden Direktur JNE, saat memberikan sambutan pada acara ‘Meet and Great Cosmo JNE FC with Director’, Senin lalu (28/2/2022), di JNE Tomang 11, Jakarta Barat.

Ia berharap, agar Cosmo JNE FC selain berprestasi di lapangan, juga bisa memperkenalkan nilai-nilai dan budaya positif perusahaan JNE ke masyarakat luas, di mana JNE suka berbagi, memberi dan menyantuni, sehingga tagline “connecting happiness” dapat terwujud untuk selalu memberikan manfaat seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan Cosmo JNE FC menjadi berbeda dengan tim futsal lainnya.

“Terus bekerja keras, terus berjuang dan terus bertanding, semoga di Thailand dan pada putaran ke-2 nanti target juara bisa diraih,” ujar M. Feriadi.

Sementara itu, owner dari Cosmo JNE FC, Akbar Pera Baharudin, atau lebih dikenal Ajudan Pribadi, merasa bangga dan terima kasih kepada JNE yang telah memberikan dukungan penuh sehingga bisa berprestasi di tingkat nasional. “Terima kasih JNE atas dukungannya, kami akan balas dukungannya dengan bekerja keras pada saat berlatih maupun bertanding, sehingga pada putaran selanjutnya nanti tekad kami adalah juara 1,” ujar Akbar.

Hal senada juga diutarakan oleh kapten tim Cosmo JNE FC, Fachri Reza. “Dukungan JNE bagi tim kami sangat membanggakan sehingga bisa membawa prestasi yang sudah ditargetkan sebelumnya menjadi peringkat 2 di putaran pertama. Peluang menjadi juara terbuka lebar dari 11 pertandingan yang sudah kami jalani, menang 8 kali, seri 2 kali dan sekali kalah. Pencapaian terbaik, selain terpilihnya 4 pemain dan 2 official adalah kebanggaan tersendiri bagi tim kami,” pungkasnya. (suk)