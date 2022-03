Presiden Jokowi Kunjungi Stand Dekranasda Sulsel di Inacraft 2022

JAKARTA, UPEKS.co.id — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel turut berpartisipasi pada event International Handicraft Trade Fair (Inacraft) Tahun 2022, yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), mulai 23 – 27 Maret 2022 . Event ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Usai membuka Inacraft 2022, Presiden Jokowi meninjau sejumlah stand, termasuk stand Dekranasda Sulsel. Beragam produk kerajinan dari 24 kabupaten kota dipamerkan pada event bergengsi ini. Seperti kain tenun, songkok recca, baju tradisional, hingga beragam produk anyaman. Booth Dekranasda Sulsel juga ditata dengan apik, bermodelkan Tongkonan khas Toraja.

Ketua Panitia Tim Dekranasda Sulsel untuk Event Inacraft 2022, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, keikutsertaan Dekranasda Sulsel pada event tersebut berdasarkan arahan Ketua Dekranasda Sulsel Naoemi Octarina, dan Gubernur Sulsel selaku Pembina Dekranasda Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Sukarniaty juga menyampaikan beberapa arahan dari Ketua Dekranasda Sulsel, Naoemi Octarina. Antara lain, harus tampil dengan baik dan maksimal di Inacraft 2022, menampilkan hal-hal yang unik dan produk-produk kerajinan unggulan Sulsel seperti tenun sutera, songkok recca, dan kerajinan lainnya.

“Ibu Ketua Dekranasda Sulsel juga berharap, transaksi penjualan produk bisa melebihi target transaksi dari stand provinsi lainnya yang ada di Inacraft,” ujarnya, Rabu (23/3/2022).

Sementara, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, lanjut Sukarniaty, berharap agar Inacraft ini bisa dilaksanakan di Sulsel pada tahun 2023 mendatang, dan di Inacraft 2022 ini bisa menarik buyer dan go internasional.

“Pak Gubernur berharap agar produk-produk kita dilirik oleh buyer dari luar. Sehingga, para pengrajin di 24 kabupaten kota bisa menggeliat, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat membuka pameran kerajinan Inacraft 2022 tersebut, mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai produk kerajinan dalam negeri, yang dapat mendukung pengembangan para perajin terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Saya mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk produksi dalam negeri, utamanya produk-produk kerajinan. Ini akan memajukan para perajin kita, memajukan UMKM kita,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengapresiasi penyelenggaraan Inacraft yang mengusung tema “Smiling Heritage of West Java; From Smart Village to Global Market” ini.

Diketahui, setelah dua tahun vakum, Inacraft kembali diselenggarakan di tahun 2022 ini. Pameran kerajinan terbesar se-Asia Tenggara ini diikuti oleh 722 peserta yang terdiri dari 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan BUMN. (rls)