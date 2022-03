Avanza & Veloz Kuasai 54,2% Pangsa Pasar Sulawesi

Beli Avanza & Veloz Minggu Ini, Dapatkan Hadiah Langsung Jutaan Rupiah

Makasssr, Upeks.co.id–Toyota Avanza tercatat sebagai salah satu brand fenomenal di Indonesia. Kendaraan ini di dikenal sebagai kendaraan paling laris di Indonesia. Toyota Avanza kerap menjadi brand top of mind pelanggan jika ingin membeli kendaraan segmen MPV Low. Kalla Toyota kemudian mencatat performance gemilang, Toyota Avanza dan Veloz menguasai market Sulawesi hingga 54,2% di bulan Januari 2022 lalu. Capaian ini meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa Toyota Avanza dan Veloz memang menjadi kendaraan yang paling diminati masyarakat Sulawesi. Tidak dapat dipungkiri jika Toyota Avanza dan Veloz menjadi salah satu kendaraan dengan penjualan tertinggi di segmen pasar menengah. Pelanggan dapat mengunjungi showroom Kalla Toyota di seluruh cabang untuk melakukan test drive sehingga merasakan secara langsung fitur canggih berkendara dengan Toyota Avanza dan Veloz.

Data 5 tahun terakhirpun mencatat bahwa Toyota Avanza dan Veloz masih unggul di kelasnya. Market share Toyota Avanza dan Veloz di tahun 2021 tembus hingga 51,81%. Hal ini menggambarkan, bahwa setengah pengendara MPV Low Sulawesi menjatuhkan pilihannya bersama Toyota Avanza dan Veloz.

Pencapaian Toyota Avanza dan Veloz tidak terlepas dari tampilan terbaru yang lebih stylish dan modern. Tak hanya itu, berbagai fitur keamanan dan kenyamanan berkendara juga hadir lebih canggih, sehingga memberikan kenyamanan maksimal bagip pelanggan untuk berkendara. Kalla Toyota kemudian menawarkan program penjualan terbaik bagi pelanggan setianya.

Beli Toyota di minggu ini, pelanggan berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja jutaan rupiah tanpa diundi. Selain itu, Di bulan Maret ini, Kalla Toyota juga menghadirkan program bertajuk Race to Win, pelanggan berkesempatan mendapatkan promo angsuran mulai dua jutaan rupiah dan uang muka mulai 15%. Tak hanya itu, Kalla Toyota juga menjamin gratis servis hingga 4 tahun atau hingga 50.000 km.

“Kurang lebih 20.299 unit Toyota Avanza dan Veloz baru mengaspal selama lima tahun terakhir di Sulawesi. Penjualan Toyota Avanza dan Veloz di tahun 2021 meningkat 94% dari angka penjualan di tahun 2020, dimana tahun Covid-19 merebak. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian masyarakat semain membaik. Terima kasih atas antusias pelanggan setia Kalla Toyota,” ungkap Suliadin.

Kalla Toyota di tahun 2021 meluncurkan generasi terbaru dari Toyota Avanza Veloz. Generasi terbaru ini hadir dengan beragam fitur baru dengan kesan premium di kelas MPV 7 seater. Tak hanya itu, All New Toyota Veloz juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang membuatnya unggul di kelasnya.

Bagian eksterior dilengkapi dengan tampilan yang kokoh dan agresif. All New Veloz memberi kesan memukau dengan kap mesin yang lebih tinggi diilengkapi dengan aksen grill yang gagah. Bagian depan dilengkapi dengan New Advanced LED Headlamp with Sequential Turn Lamp. Bentuk lampu dengan desain tajam pada ujung lampu semakin memberikan kesan tangguh. Tak hanya itu, All New Veloz juga dihiasi dengan New Fog Lamp dibagian depan.

Di bagian samping, All New Veloz diberi Remarkable Chrome Window Belt, Fender Line, dan Roof Tail. Tak hanya itu, juga terdapat New Side Stode Guard yang berfungsi untuk melindungi bagian samping dari kendaraan ini. Tampilannya makin memukau dengan velg alloy 17 inch. All New Veloz juga ditenagai dengan perfoma mesin hingga 1.500cc.

Keselamatan dan kenyamanan pelanggan tetap menjadi prioritas utama Toyota. Fitur Anti-lock Braking System memperkuat fitur keselamatan All New Veloz ini. MPV low ini juga dilengkapi dengan fitur Vehicle Stability Control yang menjaga stabilitas kendaraan saat menikung. Veloz terbaru juga dilengkapi fitur keselamatan menggunakan sensor dari Toyota Safety Sense (TSS) (Q CVT TSS). Ini menjadikan Veloz MPV pertama di kelasnya yang punya fitur tersebut.

Pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan selama periode Januari hingga Maret 2022, berkesempatan mendapatkan grand prize berupa 1 unit Toyota Agya. Pengundian akan digelar pada bulan April 2022 mendatang. Pelanggan juga dapat mengunjungi cabang Kalla Toyota terdekat untuk melakukan test drive unit Toyota Avanza, dan dapatkan kesempatan menangkan undian mobil dan motor.(rls)