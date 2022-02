AHM Resmi Luncurkan New Honda Vario 160

CIKARANG, Upeks.co.id — Astra Honda Motor (AHM) akhirnya meluncurkan New Honda Vario 160, setelah kabar kehadirannya diperbincangkan sejak tahun lalu. Peluncuran dilakukan di pabrik AHM Cikarang, Jawa Barat, Rabu 2 Februari 2022.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan, peluncuran All New Honda Vario 160 merupakan bentuk apresiasi Honda kepada masyarakat Indonesia. Dia mengaku Honda secara konsisten terus memberikan layanan terbaik melalui jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri.

“Kami berharap kehadiran All New Honda Vario 160 dapat semakin menguatkan kecintaan masyarakat terhadap produk skutik Honda,” ujar Loman.

Vario 160 dipasarkan dengan dua tipe yaitu CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red. Sedangkan tipe ABS yakni Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White. Tipe ABS memiliki pelek dengan warna burnt titanium serta sentuhan emblem Vario yang semakin memberikan kesan lebih premium. Vario 160 tipe CBS dibanderol Rp 25.800.000 sedangkan tipe ABS dibanderol Rp 28.500.000. Semua harga on the road (OTR) DKI Jakarta.

President Director AHM, Keiichi Yesuda melalui keterangan pers resmi, menyebutkan, All New Honda Vario 160 mengusung mesin yang serupa dengan Honda PCX 160 yaitu 160 cc 4 katup ESP+. dengan mesin terbaru 160 cc 4 katup eSP+, kehadiranya akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Disebutkan, konsumsi bahan bakar All New Honda Vario 160 diklaim tembus di atas 40 km/L.

Data Konsumsi bahan bakar All New Honda Vario 160 itu didapatkan dengan metode pengetesan WMTC (World-wide Motorcycle Test Cycle) EURO 3. Sedangkan konsumsi Honda Vario 150 berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Honda juga serupa, yaitu 46,9 km/L dengan metode ECE R40 Euro 3 dan kondisi ISS menyala.

“Sebagai salah satu pasar paling penting. Kami terus mengenalkan motor yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat. Salah satunya Honda Vario 160,” ucapnya.

Motor ini mengalami ubahan dari desain dan mesin. Ini sesuai dengan tagline yang diusung yakni Bigger, Greater, and Prouder. Sejumlah fitur-fitur andalan yang ada pada motor ini cukup membantu masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya ialah adanya pengereman anti lock braking (ABS) system di bagian depan dan disc brake di bagian belakang.

Bagian kaki-kaki juga menjadi lebih besar dengan penggunaan ban ukuran 100/80 di depan dan bagian belakangnya menggunakan ukuran 120/70.

Selain itu fitur lainnya yang ada pada motor ini adalah adanya smart key yang modern, lampu dengan teknologi full LED, instrumen yang menggunakan teknologi digital.

Dan ada juga USB Charging yang tersedia dalam kompartemen khusus sehingga bisa digunakan untuk melakukan pengisian daya smartphone milik konsumen.(rls)