Dipandu Zin Riska, Goyangan Aktraktif Bertabur Warna Meriahkan Zumba Party di Parepare

PAREPARE,UPEKS.co.id— Kolaborasi dua instruktur zumba terkenal di Kota Parepare, yakni Zin Baim Mo dan Zin Sukma menggelar Zumba Party, dilaksanakan di Gedung Islamic Center, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Rabu (8/12/2021).

Zumba Party yang dilaksanakan dalam memperingati hari ibu ini, dipandu instruktur zumba terkenal asal Kota Makassar, yakni Zin Riska. Melalui gerakan demi gerakan aktraktif dan heboh, yang membakar para peserta antusias turut serta pada Zumba Party ini.

Tak hanya peserta asal Kota Parepare yang turut mewarnai, namun peserta asal Sidrap, dan Pinrang pun ikut serta, yang bertabur warna dengan dress code warna biru dan pink dengan goyangan seirama.

Pemandu Zumba Party, Zin Riska, mengatakan, meski hujan mengguyur, namun dirinya tidak menyangka antusias para peserta pada Zumba Party tersebut.

“Tidak menyangka seheboh dan seramai itu acaranya. Walaupun cuaca saat itu sangat tidak bersahabat, tapi semangat peserta luar biasa sekali,” ucap Zin Riska kepada UPEKS.co.id.

Dia pun berharap, zumba lovers di Kota Parepare ini, makin kompak dan mencintai olahraga zumba.

“Semoga zumba lovers di Parepare semakin mencintai olahraga zumba pada khususnya, saling support dan menjunjung tinggi sportifitas dengan sesama,” harap Zin Riska.

Pelaksana Zumba Party, Zin Baim Mo, mengaku bersyukur atas terlaksananya Zumba Party dengan berkolaborasi bersama rekan sejawatnya yakni Zin Sukma, sehingga berjalan dengan sukses.

“Terima kasih kepada para peserta yang sangat begitu antusias, serta para sponsor sehingga dapat terselenggara dengan lancar dan sukses,” ucapnya.

Pria diketahui takut dengan jarum suntik ini berharap, dengan zumba, para pecinta zumba lovers dimana pun berada, terus memupuk semangat yang solid.

“Di dalam jiwa yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Itulah yang melatar belakangi adanya zumba ini, yang merupakan bagian dari semangat kami,” tegas Baim.

Sementara, Pelaksana Zumba Party, Zin Sukma, juga mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selain untuk menyambut Hari Ibu, juga bertujuan untuk menyebar kegembiraan dan silaturahmi sesama zumba lovers.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kami juga cukup care kondisi saat ini. Mau tidak mau, kita harus menjaga fisik kita, kesehatan kita, agar bisa bekerja lebih semangat lagi,” tuturnya.

Peserta juga dimanjakan dengan bagi-bagi doorprize dan games menarik. Puluhan hadiah disediakan para sponsor diberikan kepada peserta beruntung. Tak hanya itu, sejumlah kategori seperti The Best Costume dan The Best Performance. (Andi Ukki)