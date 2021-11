Lengkapi Kebutuhan Kecantikan dan Kesehatan Dengan Diskon Hingga 50% di NIPAH

Makassar, Upeks.co.id–NIPAH kembali hadir dengan promo menarik di bulan November ini. Bagi pelanggan setia NIPAH, terutama untuk kaum hawa, ada penawaran spesial dari tenant kecantikan dan kesehatan. Pelanggan berkesempatan mendapatkan diskon hingga 50%, dan program diskon lainnya. Tenant seperti Watsons, Guardian, ZAP, Herborist, dan The Body Shop memberikan promo terbaiknya bagi seluruh pelanggan setia NIPAH.

Andi Muhammad Imam selaku Tenant Relation NIPAH mengungkapkan, bahwa NIPAH memiliki beragam tenant yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari tenant food and beverages, tenant fashion, tenant entertaiment, hingga tenant skincare dan healthy product. NIPAH bersama tenant setiap bulannya memberikan promo dan program menarik. Pelanggan juga tak perlu khawatir jika berkunjung ke NIPAH, karena NIPAH tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di area mal.

“Terima kasih atas antusias seluruh masyarakat kota Makassar yang senantiasa berkunjung ke NIPAH. Tak hanya memberikan ruang terbuka yang memiliki sirkulasi udara yang baik, NIPAH juga memberikan diskon spesial setiap bulannya. Kali ini, tenant kecantikan dan kesehatan yang memberikan promo menarik. Silahkan berkunjung ke NIPAH, nikmati diskonnya, dan tetap menjaga protokol kesehatan,” ungkapnya Muhammad Imam.

Watsons merupakan tenant yang menawarkan berbagai brand kecantikan dan kesehatan. Brand local hingga brand internasional hadir di Watsons NIPAH. Di bulan November ini, Watsons NIPAH menawarkan promo beli 1 gratis 1 setiap hari Rabu. Dan memberikan Weekend Spesial Discount hingga 50% dari hari Kamis hingga Minggu.

Guardian juga menjadi salah satu tenant kecantikan dan kesehatan yang paling diminati di NIPAH. Mulai dari obat-obatan, makeup product, hingga skincare Guardian hadirkan lengkap. Guardian NIPAH memberikan diskon special untuk beberapa produk unggulan.

Bagi pelanggan yang sedang mencari sabun, wewangian atau hand sanitizer, Herborist bisa menjadi tujuan pelanggan. Terlebih lagi, Herborist NIPAH memberikan diskon hingga 50% untuk beberapa produk, dan promo pembelian beli 2 gratis 1.

The Body Shop menjadi salah satu brand yang paling diminati di Indonesia. Selama berpuluh tahun, The Body shop menawarkan produk makeup dan perawatan kulit dan tubuh bagi wanita Indonesia. Lipcream, Body Butter, Eyeshadow, Soap, Skincare, dapat pelanggan dapatkan di The Body Shop dengan berbagai aroma. The Body Shop NIPAH memberikan diskon 15% untuk produk tertentu.

ZAP merupakan salah satu klinik kecantikan yang hadir di NIPAH. Menggabungkan konsep hospitality terbaik, dan medical yang terpercaya. ZAP mengedepankan pengalaman pelayanan berbintang, dan mengutamakan kualitas terbaik untuk seluruh teknologi material perawatan, dan produknya. ZAP NIPAH memberikan promo 2x Ngezap hanya bayar satu harga mulai dari harga 199 ribu rupiah.

Sebelum memasuki area mal, pengunjung wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu, pengunjung harus memasukkan data diri, dan memindai kode di setiap akses mall yang disediakan. Pengunjung akan mendapatkan tiga jenis informasi sesuai dengan status vaksin masing-masing. Status berwarna merah berarti belum divaksin, dan tidak dapat memasuki area mal, sedangkan warna kuning, dan hijau dapat mengakses dan memasuki area MaRI dan NIPAH.

NIPAH berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area mal. Desinfeksi rutin juga telah konsisten diterapkan di seluruh area. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia.(rls)