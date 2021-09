Urban & Co, Sport Station, dan Bata Diskon hingga 70% di NIPAH

Makassar, Upeks.co.id–Sepatu kini sudah menjadi fashion yang wajib dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Kabar gembira bagi pelanggan yang sedang mencari sepatu baru. Beberapa tenant NIPAH yang menawarkan sepatu dan sendal kini menghadirkan promo terbaik di bulan September ini. Urban & Co, Sport Station, dan Bata memberikan promo menarik diskon hingga 70%. Pelanggan yang tertarik bisa langsung mengunjungi NIPAH, atau melakukan pemesanan secara online.

Andi Muhammad Imam selaku Tenant Relation NIPAH mengungkapkan mengawali bulan September ini, NIPAH menghadirkan promo untuk produk fashion sepatu dan sandal. Kini banyak bermunculan jenis sepatu dengan gaya terkini. Selain itu, sepatu yang ditawarkan oleh tenant NIPAH juga nyaman saat digunakan sehari-hari “Bersama tenant, NIPAH senantiasa memberikan penawaran spesial bagi pelanggan setianya. Kali ini, produk sepatu dari beragam brand bisa pelanggan dapatkan di NIPAH. Jangan ketinggalan menikmati promo terbaik ini, hanya di NIPAH,” ungkapnya.

Urban & Co merupakan merupakan salah satu gerai yang menjual berbagai macam heels, wedges, flat shoes hingga hand bag. Urban & Co menawarkan produk dengan kisaran harga terjangkau. Urban & Co menawarkan promo diskon hingga 70% di NIPAH. Menawarkan produk berkualitas tinggi dengan model elegan, Urban & Co masih menjadi brand favorite anak muda.

Sport Station dikenal dengan gerai yang menawarkan produk olahraga. Mulai dari sepatu hingga tas dengan merk sport terkemuka bisa pelanggan dapatkan disini. Sports Station menjadi salah satu tempat terbaik untuk mencari perlengkapan olahraga seperti baju, sepatu, tas, bola, dan masih banyak lagi. Di bulan September ini, Sport Station NIPAH menawarkan diskon spesial hingga 50%.

Siapa yang tidak mengenal produk sepatu Bata. Sepatu produksi lokal ini sudah karena kualitasnya. Selain memiliki model terbaru, Bata juga hadir sebagai trendsetter yang selalu berinovasi dalam membuat produk terbaik. Bata menawarkan model yang modern dan dikenal memiliki produk alas kaki yang cocok untu berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bata di NIPAH menawarkan program Back to School Offer Buy 2 dengan harga 350 ribu rupiah.

NIPAH kini menghadirkan layanan belanja dari rumah bertajuk Mallku Chat & Checkout. Bagi pelanggan yang ingin melakukan pembelian dari tenant NIPAH, Mallku Marketplace juga menyediakan layanan whatsapp. Dari tenant NIPAH, pelanggan dapat menghubungi nomor 081242864526. Pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan free 150 ribu yang bisa didapatkan melalui kuis yang akan diadakan di instagram @malnipah.

Sebelum memasuki area mal, pengunjung wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu, pengunjung harus memasukkan data diri, dan memindai kode di setiap akses mall yang disediakan. Pengunjung akan mendapatkan tiga jenis informasi sesuai dengan status vaksin masing-masing. Status berwarna merah berarti belum divaksi, dan tidak dapat memasuki area mal, sedangkan warna kuning, dan hijau dapat mengakses dan memasuki area NIPAH.

NIPAH berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area mal. Desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia.(rls)