Baruga Driving Range Golf Sukses Gelar Golf Skill Contest Dengan Hadiah Jutaan Rupiah  

Makassar, Upeks.co.id–Baruga Driving Range Golf sukses menggelar ajang turnamen golf bertajuk “Golf Skill Contest” di Bukit Baruga. Turnamen yang berlangsung dari tanggal 4-5 September 2021 ini diikuti oleh puluhan pegolf dari berbagai kalangan. Golf Skill Contest memberikan ruang bagi pecinta olahraga golf untuk adu kemampuan. Pemenang mendapatkan hadiah uang pembinaan persembahan dari Bank Mandiri, Bank BNI, voucher Bugis Waterpark Adventure, dan voucher Baruga Driving Range Golf.

Ralie Karya Agriawan selaku Strategic Marketing Officer Bukit Baruga mengungkapkan bahwa turnamen golf kali ini digelar untuk mewadahi pecinta golf untuk adu skill. Baruga Driving Range Golf menghadirkan Golf Skill Contest yang diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari pemula, hingga yang pro. Selain menggelar turnamen golf, Baruga Driving Range Golf juga mengadakan Grand Launching Baruga Golf Academy.

“Salah satu keunggulan dari Baruga Driving Range Golf memiliki Baruga Golf Academy yang dikhususkan untuk Pelajar dan Mahasiswa yang ingin belajar bermain golf dengan harga yang terjangkau. Fasilias yang bisa didapatkan jika menjadi member Baruga Golf Academy yaitu pelatih dan stik golf yang disediakan. Cukup membayar Rp 500.000 selama 3 bulan, pelanggan sudah bisa mendapatkan fasilitas dari member Baruga Golf Academy,” ungkapnya

Adapun pemenang dalam Golf Skill Contest ini diantaranya, untuk kategori Longest Drive Junior dimenangkan oleh peserta atas nama Rafila juara 1, Akhtar juara 2, dan Furqon juara 3. Di kategori Junior, dimenangkan oleh peserta atas nama Muthia juara 1, Allan Arfan juara 2, Akhtar juara 3. Dalam kategori Millenials, juara 1 dimenangkan oleh peserta atas nama Kevi, juara 2 oleh peserta atas nama Rafli, dan juara 3 peserta atas nama oleh Davon.

Selain itu, juga hadir kategori Gentleman yang dimenangkan oleh peserta atas nama Sadikin sebagai juara 1, peserta atas nama Syahruddin di juara 2, dan peserta atas nama Edi Cahyono pada juara 3. Di kategori team, juara 1 oleh Celebes A, juara 2 oleh Binus A, dan juara 3 oleh Kalla B.

Golf Skill Contest juga memberikan apresiasi dalam beberapa kategori pemenang. Diantaranya The Best Of Longest Drive dimenangkan oleh peserta atas nama Nadhil. The Best Of Nearest To The Line diraih oleh Angkatan Laut A, The Best Of Nearest To The Pin oleh Angkatan Laut, dan The Best Of Costumer dimenangkan oleh peserta atas nama Indah Yuwelina.

Berolahraga golf di Baruga Driving Range Golf kini bisa di malam hari. Penghuni Bukita Baruga maupun masyarakat umum dapat memanfaatkan inovasi terbaru ini. Dengan harga terjangkau, Baruga Driving Range Golf dapat diakses dari pukul 06:00 hingga pukul 23:00 WITA.

Selain itu, Baruga Driving Range Golf juga selalu menghimbau untuk menerapkan 3M untuk bermain golf. Yaitu menggunkana Glove, memakai sepatu ketika bermain, dan pastinya memakai pakaian olahraga. Masih dalam masa pandemi, Baruga Driving Range Golf menerapkan protokol kesehatan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan. Pengunjung wajib mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan mengenakan masker selama berada di area Baruga Driving Range Golf.(rls)