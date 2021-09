Ethnicity Wedding Expo 2021 Dalton Makassar Target Transaksi Rp3 Miliar

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Dalton Makassar kembali menggelar Ethnicity Wedding Expo 2021 pada 10 hingga 12 September 2021. Selama tiga hari pelaksanaan dengan menargetkan transaksi sebesar Rp3 Miliar.

Wedding Expo ini akan berlangsung di lobby Dalton Makassar. Dengan mengangkat tema Ethnicity yang sudah menjadi ikon Dalton Makassar, juga merupakan kegiatan tahunan dan menghadirkan vendor terbaik dengan penawaran terbaik pula.

Marketing Communication (Marcom) Dalton Makassar, Irma mengatakan, event ini disambut positif oleh berbagai pihak. Wedding Expo ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh para tamu setiap tahunnya.

Selain itu, Wedding Expo ini bertujuan untuk mempermudah para calon pengantin untuk memenuhi segala kebutuhan pernikahan mereka.

“Dan kami pastikan kegiatan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dengan disiplin, aman, dan nyaman. Ethnicity Wedding Expo Dalton Makassar juga diikuti unit dari Phinisi Hospitality lain seperti The Rindra, Claro Makassar, dan Almadera Makassar,” ungkap Chimod sapaan akrabnya.

Adapun promo yang ditawarkan, untuk Dalton Makassar menawarkan promo diskon 5-10 persen atau cash back up to Rp4,5 juta. The Rinra menawarkan promo diskon cash back up to 10 persen, dan free voucher menginap untuk pembayaran DP minimal Rp30 juta. Serta Almadera Makassar juga menawarkan paket Wedding spesial yaitu Rp15 juta per 200 pax dan lunch/ dinner box dengan harga mulai Rp35 ribu per box.

Selain mendapatkan diskon atau cash back dari unit-unit Phinisi Hospitality Indonesia. “Para tamu juga mendapatkan penawaran terbaik dari para vendor terbaik yang ada di Makassar. Semuanya sudah all in one disini,” terang Chimod.

Sementara itu, Vendor pernikahan yang hadir nantinya seperti, Delisha Decoration, Gracia Decoration, Tomepare Decoration, Naomi Decoration, KC Decoration, Es-Em Decoration, Dira Decoration, Bless Decoration, Bless Decoration, Rumah Pengantin Aqila, 99 Wedding, Teman Baik Entertainment, Eleven WO, Fad Photography, Kotak Narsis by KC, serta masih banyak lainnya. (Mit)