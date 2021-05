King Koil Luncurkan Koleksi Matras Terbaru Signature Gold Response Series

Jakarta, Upeks–King Koil meluncurkan koleksi matras terbaru Signature Gold Response Series di bawah naungan distributor Duta Abadi Primantara (DAP) yang memiliki reputasi sebagai pemimpin pasar industri matras di Indonesia dengan produk dan merk-merk berkualitas, Rabu (5/5/2021). Koleksi ini terdiri dari enam produk matras yang dibagi dalam tiga tipe yakni Premium, Middle, dan Entrance.

Matras ini merupakan yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi Auto Body Zoning System yang dapat menopang tubuh dengan lebih baik tanpa mengikuti pola body zoning pada matras.

Tidur merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Tidur yang cukup dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit, hingga memperpanjang usia. Berdasarkan hal tersebut, kenyamanan tidur tentunya perlu diperhatikan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Posisi tidur juga mempengaruhi kenyamanan tidur. Oleh sebab, diperlukan tempat tidur yang dapat memberikan topangan tepat pada tubuh.

Sebuah matras idealnya dilengkapi dengan teknologi body zoning yang mampu menahan berat tubuh sesuai pola alami tubuh. Adapun body zoning dibagi dalam tujuh bagian yakni head & neck support, shoulder support, rib support, waist support, leg support, crus support, dan ankle support. Tidur di matras yang dilengkapi teknologi body zoning memungkinkan massa tubuh ditopang dengan lebih baik dan menjaga tulang belakang untuk tetap berada di posisi alaminya.

Namun agar dapat ditopang dengan baik, tubuh pun harus mengikuti pola body zoning pada matras yang biasanya dibuat vertikal. Sayangnya, tidak semua orang dapat tidur dengan posisi sesuai pola yang disediakan matras.

Tipe Premium terdiri dari Masterpiece dengan Mega Euro Top serta dilapisi dengan kashmir pada permukaannya dan Natural Response dengan The Super Pillow Top + Euro Top. Tipe Middle terdiri dari International Classic yang dilengkapi dengan Vita Talalay latex dan Grand Classic yang dilengkapi dengan Nano Fiber Plush. Kemudian yang terakhir, tipe Entrance terdiri dari World Endorsed yang dilengkapi dengan pillow top dan rajutan belgia di permukaannya serta Chiro Endorsed yang memiliki Comfort Euro Top dengan Firm Comfort Foam yang memberikan kenyamanan untuk tulang belakang.

Keenam matras koleksi Signature Gold Response Series ini dilengkapi dengan tiga teknologi unggulan yaitu Auto Body-Zoning System, Luxurious Horse Hair Fiber, dan Vi-Guard Technology.

Auto Body-Zoning System merupakan teknologi yang memungkinkan matras dapat menopang tubuh sesuai pola alami tubuh tanpa harus mengikuti pola body-zoning pada matras. Dalam teknologi ini, terdapat Auto Response Gold Coil™ yang didesain mampu secara otomatis memberikan respon ketika ada tekanan di permukaan matras. Selain itu, inovasi ini juga menciptakan zona soft di setiap sisi matras, tergantung pada tekanan yang diberikan. Sehingga seperti apa pun posisi tidur kita, akan selalu terasa nyaman dan tertopang dengan baik dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Tidak hanya fungsional, unsur kemewahan juga disuguhkan Koleksi Signature Gold Response lewat teknologi Luxurious Horse Hair Fiber. Teknologi ini merupakan material berupa komponen serat yang memiliki daya tahan dan daya kilau memukau. Selain itu, Luxurious Horse Hair Fiber juga mampu mencegah kelembaban dan mengatur suhu pada matras sehingga meningkatkan kenyamanan tidur.

Unsur higienitas juga menjadi hal penting bagi King Koil. Oleh sebab itu, koleksi Signature Gold Response Series dilengkapi teknologi Vi-Guard dengan dua keunggulan yaitu fitur Anti-Bakteri dan Virus Redaction Technology. Fitur Anti-Bakteri berupa kain pelindung matras dan bantal yang efektif melawan bakteri hingga 99% pada 1 jam pertama pemakaian. Sementara Virus Redaction Technology memiliki kemampuan efektif melawan beberapa tipe virus seperti SARS-Cov-2 hingga 97% pada 2 jam pertama pemakaian. Teknologi Vi-Guard ini telah melalui uji coba pada Product Test Result di Tiongkok dan Eropa.

“Matras merupakan kebutuhan personal, preferensi masing-masing individu mengenai matras yang nyaman akan berbeda satu sama lain. Adanya teknologi Auto Body-Zoning System, Luxurious Horse Hair Fiber dan Vi-Guard pada koleksi Signature Gold Response Series dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan matras yang nyaman dan higienis,” jelas Candra Kumala, R&D Dept Head PT DAP.

Peluncuran koleksi Signature Gold Response Series dilakukan secara virtual di Studio Bali United, Jakarta Barat, pada Rabu, 5 Mei 2021 dan dihadiri oleh 210 dealer DAP, 110 hotel brand, serta media dari 16 kota di Indonesia. Selain koleksi Signature Gold Response Series, King Koil juga meluncurkan koleksi Hospitality yakni Grand Suite Collection dan Private Suite Collection yang khusus diperuntukkan bagi industri perhotelan dan pariwisata. Koleksi Hospitality ini juga dilengkapi dengan teknologi Vi-Guard.

Group Brand Manager PT DAP, Mukti Argo, menambahkan, kehadiran koleksi Signature Gold Response Series dari King Koil merupakan wujud komitmen DAP untuk selalu berinovasi memberikan tidur malam terbaik.

“DAP menyadari pentingnya tidur yang sehat. Istirahat yang cukup menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Tidur bukanlah akhir dari aktivitas, tetapi justru menjadi awal dari aktivitas harian. Waktu tidur yang cukup yaitu 6-8 jam sehari, akan memberikan ketenangan pada tubuh, pikiran dan jiwa (body, mind and soul) sehingga memberikan rasa segar di pagi hari untuk kembali beraktivitas,” tambahnya.

Komitmen serupa juga diterapkan DAP dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen khususnya di masa pandemi. DAP menerapkan protokol kesehatan pada proses pengiriman dari pabrik menuju ke konsumen berupa penyemprotan disinfectan pada mobil pengiriman dan barang sebelum dikirim, mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan sarung tangan, penyemprotan disinfectan pada bagian luar mobil pengiriman, penggunaan hand sanitizer kepada petugas pengiriman, serta pengecekan suhu petugas pengiriman.

“Di King Koil kami menyadari sekali arti dari kepuasan pelanggan. Kami juga selalu menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Semoga hadirnya koleksi Signature Gold Response Series dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan matras yang nyaman dan berkualitas,” ujar Mukti Argo.

Koleksi Signature Gold Response Series dari King Koil secara resmi beredar di Indonesia mulai 5 Mei 2021 dengan kisaran harga Rp15.000.000 – Rp90.000.000. Signature Gold Response Series akan didistribusikan ke seluruh Indonesia melalui 13 cabang DAP di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Pekanbaru, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. (*)