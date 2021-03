Tips Mendapatkan Foto Epic ala Fotografer dan Kreator Konten dengan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 

Jakarta, Upeks–Setiap tahun, berbagai smartphone hadir dengan peningkatan kemampuan fotografi yang kerap kali mampu menandingi kualitas kamera profesional. Bahkan, kepopuleran kamera smartphone bagi konsumen membuat istilah mobile photography muncul dan membuat pengalaman membuat foto yang berkualitas dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Pada Januari silam, Samsung menghadirkan varian smartphone andalannya, yakni Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, yang hadir dengan kamera kelas profesional yang ultimate dan dapat memaksimalkan hasil jepretan.

Hal tersebut yang dirasakan oleh Gesit Wisnu Prakoso, fotografer dan kreator konten. Menurutnya, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dapat membantunya dalam menciptakan kreasi yang makin epic. “Tak hanya dengan kamera profesional, saat ini fotografi pun dapat ditunjang dengan smartphone yang andal seperti Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Selain dari segi kepraktisan dan efektivitas, smartphone flagship andalan ini juga mengusung fitur-fitur unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan saya dalam mengambil gambar. Semua fitur pada Galaxy S21 Ultra 5G dapat dipergunakan dengan maksimal sesuai kebutuhan, baik itu dari komposisi objek maupun kondisi pengambilan gambar,” ujar Gesit.

Pilih Lensa yang Tepat untuk Angle Terbaik

Sebagai perangkat yang didesain khusus untuk mereka yang tech-savvy dan perfeksionis, Galaxy S21 Ultra 5G dilengkapi quad-camera di bagian belakang yang ditunjang resolusi kamera utama 108 MP dan berbagai pilihan lensa, mulai dari Ultra-wide, Wide, dan Dual-tele, sehingga pengguna dapat menyesuaikan penggunaan lensa sesuai dengan kebutuhannya agar bisa menghasilkan konten terbaik. Bagi Gesit, kehadiran berbagai macam lensa yang disematkan Samsung pada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G memberikan keleluasaan untuk memilih tampilan lensa yang sesuai dengan subjek sebelum mengambil gambar.

Gesit mengambil contoh pada penggunaan lensa Ultra-wide Camera 12MP. Berbekal sudut pengambilan gambar yang luas hingga 120°, lensa tersebut memungkinkan lebih banyak objek yang masuk ke dalam frame. Hal tersebut sangat beguna untuk memotret pemandangan alam atau arsitektur. Penggguna juga bisa memaksimalkan lensa Ultra-wide Camera 12MP pada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G saat ingin mencoba berbagai macam distorsi dan komposisi. Gesit pun mengatakan bahwa keunggulan dari lensa Ultra-Wide ini menjadi sangat esensial dalam kegiatan memotret, terutama bagi yang memiliki passion dalam travel photography.

Selain itu, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G juga memberikan opsi lain dalam pengambilan melalui inovasi sistem lensa Dual-tele dengan fitur 100x Space Zoom – pertama dari Samsung – yang dilengkapi Dual Pixel (2PD) AF. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk menangkap gambar sejernih kristal, bahkan ketika berada jauh dari objek foto. Kemampuan ini cocok bagi yang ingin mengambil foto di tengah keramaian sehingga pengguna bisa menangkap momen yang diinginkan dengan kualitas yang tetap terjaga sembari menjaga jarak dari kerumunan. Kepekaan terhadap lingkungan seperti ini juga penting untuk mendapatkan hasil foto terbaik.

“Saya pribadi merasa, kita harus peka dengan keadaan sekitar objek yang akan kita foto. Saya sendiri suka memperhatikan komposisi yang bagus sebelum mengambil gambar. Contohnya, saya ingin mengunjungi suatu tempat untuk membuat konten, saya pasti akan explore terlebih dahulu angle apa yang cocok dengan subjek pada tempat tersebut. Itu bisa membantu saya menentukan lensa yang paling tepat untuk digunakan.”

Memanfaatkan Pro Mode Sesuai Kebutuhan

Fitur lainnya di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang dapat dimanfaatkan untuk membuat konten epic adalah Pro Mode. Fitur tersebut dapat memberikan pengguna kendali untuk mengatur ISO, shutter speed, exposure, white balance, hingga filter secara manual untuk mendapatkan foto sesuai keinginan. Gesit pun membagikan pendekatannya dalam mengoptimalkan fitur Pro Mode tersebut dalam mengambil gambar.

Menurutnya, hal paling utama yang perlu diatur adalah ISO karena ia berhubungan dengan tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya yang menentukan tingkat kecerahan dari sebuah foto. Semakin tinggi ISO, maka semakin tinggi pula tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya, sehingga membuat hasil foto lebih terang. Pengaturan ISO juga ikut memengaruhi kecepatan kamera dalam menangkap gambar. Hal tersebut perlu diperhatikan dalam memotret agar hasil foto tidak terganggu dari tangan yang goyang lantaran waktu penangkapan gambar yang lama. Untuk mengakali hal tersebut, pengguna bisa memanfaatkan tripod untuk meminimalkan guncangan-guncangan yang dapat terjadi.

“Selain ISO, focus peaking juga perlu diperhatikan. Focus peaking ini adalah pengaturan yang memudahkan kita mencari titik fokus saat kamera berada di mode fokus manual. Jika kita berada di kondisi yang minim cahaya, ada baiknya kita mengaturnya ke manual agar mempermudah kita untuk melihat area-area mana saja yang mendapat fokus. Selain itu, white balance juga bisa diatur, apakah harus pakai manual atau cukup secara auto. Kembali lagi, aspek-aspek ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna itu sendiri,” kata Gesit menambahkan.

Coba Berbagai Cara Untuk Konten Yang Epik

Gesit juga menuturkan tips jitu saat mengambil foto dengan smartphone, yakni berani mencoba berbagai cara yang out of the box. Ia pun membagikan pengalamannya ketika mengambil foto saat mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa. Pemandangan sejumlah kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan dengan latar belakang matahari terbenam yang semakin lengkap dengan adanya refleksi objek pada genangan air sukses menarik perhatian Gesit untuk membuat konten epic menggunakan Galaxy S21 Ultra 5G.

“Terkadang, saya suka mencoba beberapa cara untuk membuat konten sekreatif mungkin, termasuk saat saya sedang mengunjungi Sunda Kelapa dan melihat keindahan pemandangan yang ada. Saat itu, saya mencoba membalikkan smartphone Galaxy S21 Ultra 5G dengan posisi kamera dibawah sehingga terlihat seolah-olah refleksi kapal dari genangan air berada di atas dan main object berada di bawah agar refleksi dapat terlihat secara menyeluruh. Bagi saya pribadi, tidak ada aturan paten dalam mengambil foto agar menjadi menarik. Kita harus berani mencoba dan memahami fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan hasil foto sesuai dengan kebutuhan,” ujar Gesit menjelaskan.

Jadikan momen lebih epik dengan Samsung Galaxy S21 Series 5G

Samsung menetapkan harga resmi Galaxy S21 5G mulai Rp. 12.999.000, Galaxy S21+ 5G mulai Rp. 15.999.000, Galaxy S21 Ultra 5G mulai Rp 18.999.000.

