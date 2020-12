Jelang Pengamanan Malam Tahun Baru, Dan Yon C Cek Kesiapan Anggotanya

BONE, UPEKS.co.id — Jelang pergantian tahun 2021, Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan melakukan pengecekan kesiapan anggotanya dan seluruh peralatan di halaman markas Brimob Bone, Rabu (30/12/20).

Pengengecek dilakukan saat apel kesiapsiagaan, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel dan materiil / kelengkapan Brimob dalam rangka menghadapi pengamanan malam pergantian tahun 2021.

Terlebih dimasa pandemi Covid-19, saat ini pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak merayakan malam tahun baru dengan berbagai acara yang dapat menimbulkan konsentrasi massaa.

Sehingga dibutuhkan peran Polri untuk berpatroli dan membubarkan kerumunan massa yang tetap merayakan malam tahun baru. Termasuk kesiapsiagaan Polri, khususnya Brimob.

Kesiapsiagaan ini juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran Satbrimob Polda Sulsel. Baik yang berada di Kota Makassar, Kota Parepare maupun di Masamba.

Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan menyampaikan, agar seluruh anggota selalu siap menjalankan tugas apabila Polres kewilayahan membutuhkan perkuatan dari personel Brimob.

“Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada malam pergantian tahun, saya harapkan kepada seluruh personel Batalyon C Pelopor agar meningkatkan kesiapan tugas pengamanan apabila sewaktu-waktu kewilayahan membutuhkan kehadiran Brimob, ” ucap Ichsan.

Danyon C Pelopor juga menyampaikan kepada anggotanya untuk tetap semangat menjaga kondusifitas Kamtibmas pada saat pergantian tahun baru. Dimulai dari malam hingga pagi sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat.

“Saya harapkan kepada rekan-rekan sekalian menjaga kondusifitas Kamtibmas di malam pergantian tahun utamanya pada jam-jam rawan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai wujud dari Bhakti Brimob untuk masyarakat, ” terang Ichsan.

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis, mengatakan bahwa Satbrimob Polda Sulsel akan mendukung kebijakan pemerintah, perihal larangan merayakan tahun baru demi kebaikan bersama.

” Wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia, kami akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 demi kebaikan bersama, ” kata Anis.

Apel Kesiapsiagaan yang dilakukan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel ini, juga di ikuti oleh Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muhammad Syafe’i beserta para Pasi dan Danki Jajaran Batalyon C Pelopor.(Jay)