Grand Opening Bright by Alfamart, Kolaborasi Pertamina – Alfamart Manjakan Pelanggan SPBU

JAKARTA.UPEKS. co.id— Pertamina bersama Alfamart dan Alfamidi mengembangkan bisnis Bright Store di SPBU di luar pulau Jawa. Kerjasama ini sebelumnya telah diawali dalam bentuk penandatanganan MoU Co- branding antara Pertamina dengan Alfamart, dan telah direalisasikan melalui Grand Opening Bright by Alfamart 18 Desember 2020 di SPBU 34.129.02 Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Grand Opening Bright by Alfamart tersebut diresmikan oleh Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), Muhamad Haryo Yunianto, Direktur Pemasaran Regional Subholding Commercial & Trading (PT Pertamina Patra Niaga), Jumali dan Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk, Solihin, Property and SMB Development Director SAT, Hans Harischandra T dan Property and Development Director PT. Midi Utama Indonesia Tbk, Lilik Setiabudi.

Memastikan layanan fasilitas one stop service untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di SPBU tersebut, Sub Holding Commercial & Trading (SH C&T) – PT Pertamina Patra Niaga salah satunya berkolaborasi bersama Alfamart untuk memenuhi layanan consumer goods di jaringan SPBU berupa bisnis mini market melalui Program Co-Branding Bright by Alfamart/Alfamidi.

“Ini adalah bentuk pengembangan bisnis non fuel retail untuk meningkatkan pelayanan kami di seluruh jaringan SPBU, khususnya dalam penyediaan consumer goods bisnis minimarket. Pertamina berkolaborasi bersama Alfamart berdasarkan pengalaman dan profesionalitas Alfamart Grup dalam penyediaan serta distribusi barang kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang kualitas serta ketersediaan barang di Bright by Alfamart/Alfamidi,” jelas Muhamad Haryo Yunianto.

Jumali menambahkan bahwa peningkatan layanan melalui Program Co-Branding Bright by Alfamart/Alfamidi karenanya diinisiasi dan akan dimulai dari tujuh (7) outlet Bright by Alfamart yang sudah siap diresmikan.

“Target 40 Bright Store di luar Pulau Jawa secara bersamaan mulai diubah menjadi Bright by Alfamart/Alfamidi yang mengacu kepada tiga (3) outlet percontohan di wilayah Jabodetabek serta 250 Alfamart di area SPBU Pertamina juga akan diubah menjadi Bright by Alfamart secara bertahap. Tahap selanjutnya untuk pengembangan Co-Branding ini bukan hanya di area SPBU Reguler melainkan untuk seluruh lembaga penyalur BBM seperti

Pertashop,” ujarnya.

Pertashop,” lanjut Jumali.

Sementara itu, Solihin mengungkapkan bahwa SPBU akan menjadi fasilitas one stop service. Baik untuk memenuhi kebutuhan kendaraan seperti bahan bakar dan pelumas, maupun untuk kebutuhan sehari-hari dan bahan pokok masyarakat. Bright by Alfamart juga mengembangkan Bean Spot yang menyediakan makanan dan minuman siap saji.

“Harapannya, dengan kerjasama ini bisa memberikan benefit bagi Pertamina dan Alfamart Grup. Sehingga upaya untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat dapat kami capai bersama-sama,” ucapnya.

“Jika masyarakat memerlukan informasi mengenai layanan maupun fasilitas di SPBU, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 ataupun sosial media resmi @pertamina,” ujar Solihin menambahkan.(rif).