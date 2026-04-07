Ingin Tahu Estimasi Biaya Layanan Listrik Anda? Cukup Lewat PLN Mobile

Makassar, Upeks.co.id — PT PLN (Persero) terus menghadirkan inovasi layanan berbasis digital untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Melalui Super Apps PLN Mobile, kini tersedia fitur “Simulasi Biaya” yang membantu pelanggan mengetahui perkiraan biaya layanan listrik secara cepat, rinci, dan transparan sebelum melakukan pengajuan.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, menjelaskan bahwa fitur ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan PLN agar semakin praktis dan terbuka.

“Lewat PLN Mobile, pelanggan sekarang bisa menghitung sendiri estimasi biaya layanan listrik dengan mudah. Semua informasi tersedia secara jelas, sehingga pelanggan bisa lebih siap dan tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa fitur ini membantu pelanggan terhindar dari perantara yang berpotensi merugikan. “Dengan adanya simulasi biaya resmi, pelanggan tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga. Semua proses bisa dilakukan langsung melalui PLN Mobile dengan biaya sesuai ketentuan,” tambahnya.

Untuk menggunakan fitur ini, pelanggan cukup mengunduh aplikasi PLN Mobile melalui Play Store atau App Store, lalu login menggunakan nomor ponsel. Setelah itu, pilih menu “Simulasi Biaya”, tentukan jenis layanan yang diinginkan termasuk opsi Sertifikat Laik Operasi (SLO) jika diperlukan, lalu tekan “Hitung”.

Hasil estimasi akan langsung muncul secara detail, sehingga pelanggan bisa mengetahui gambaran biaya sejak awal dan merencanakan kebutuhan listrik dengan lebih matang.

“Informasi yang ditampilkan sudah disesuaikan dengan pilihan layanan, termasuk SLO, sehingga pelanggan mendapatkan perhitungan yang akurat dan transparan,” jelas Edyansyah.

PLN berharap fitur ini dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman pelanggan dalam mengakses layanan kelistrikan. “Gunakan selalu layanan resmi PLN melalui PLN Mobile. Praktis, transparan, dan tanpa perantara,” tutupnya.(rls)