ParagonCorp Gelar Intimate Ifthar Community di Makassar, Perkuat Kolaborasi Tebar Kebaikan

MAKASSAR, Upeks – ParagonCorp menggelar kegiatan Intimate Ifthar Community bersama berbagai komunitas. Acara tersebut menghadirkan sesi talkshow bertajuk “Kebaikan Tanpa Batas” dengan menghadirkan public figure Dhini Aminarti. Momentum buka puasa bersama ini juga menjadi ajang silaturahmi antara ParagonCorp dan para mitra serta komunitas di Makassar. Selain itu bagian dari ParagonCorp dalam menebarkan kebermanfaatan melalui ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, di Hotel Ibis Makassar, Senin (2/3/2026).

EVP & Chief of People and Business Ecosystem Development ParagonCorp, Miftahuddin Amin, menyampaikan bahwa kebermanfaatan merupakan tujuan utama perusahaan.

“Paragon itu punya tujuan untuk memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Karena dasar atau purpose dari perusahaan itu kebermanfaatan, maka kita berusaha melakukan berbagai macam kegiatan yang ujungnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem dalam menciptakan dampak yang lebih luas. Menurutnya, bergerak sendiri memiliki keterbatasan, namun kolaborasi dengan berbagai mitra dan komunitas mampu menghadirkan dampak yang lebih besar.

Salah satu contoh nyata, lanjutnya, adalah program Wardah Inspiring Teacher (WIT) di bidang pendidikan. Alumni program tersebut bahkan menjadi penggerak utama dalam mengajak anggota lain untuk turut berkontribusi.

“Kalau kita bergerak bersama-sama dengan berbagai macam mitra dan partner, itu akan memberikan dampak luar biasa. Ini salah satu cara kita memperkuat silaturahmi agar muncul ide-ide baru dan bisa kembali kita kolaborasikan,” tambahnya.

Sementara itu, Dhini Aminarti selaku Corporate Ambasador dan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial bersama ParagonCorp mengatakan bahwa kebaikan sejatinya tidak hanya berdampak bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri.

“Semakin banyak kita berbuat baik, insya Allah dampaknya akan kita rasakan secara pribadi. Dan yang pasti, kebaikan itu dilihat karena Allah, bukan karena manusia,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga niat di tengah era digital, di mana kebaikan kerap diiringi keinginan untuk mencari popularitas. Dhini berharap setiap kolaborasi yang terjalin tetap berlandaskan niat tulus untuk memberi manfaat.

Dhini menambahkan, kolaborasi ParagonCorp bersama komunitas telah berlangsung dalam berbagai skala kegiatan, mulai dari program kecil hingga event besar seperti “Perempuan Berlari” bersama Women’s Space. Kegiatan tersebut menghadirkan edukasi bagi perempuan agar mampu menjadi pribadi yang bermanfaat serta mencetak generasi terbaik.

“Kalau kita sendiri itu ibarat sapu lidi, satu batang tidak bisa membersihkan sampah. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa membersihkan lebih luas. Sebaik-baiknya kebaikan adalah dilakukan bersama-sama dengan cara berkolaborasi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, salah satu penerima Beasiswa Program Scholarship Paragon angkatan pertama di Makassar, Waode Fazabrarina, mengaku bersyukur menjadi bagian dari 300 penerima beasiswa terpilih dari total 21 ribu pendaftar.

Ia menjelaskan, dalam program tersebut terdapat berbagai kegiatan pengembangan diri seperti mentoring bulanan, learning series, serta Study Group Discussion (SGD).

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur mendapat kesempatan menjadi bagian dari Program Scholarship Paragon ini. Banyak sekali pembelajaran dan pendampingan yang kami dapatkan,” tuturnya.

Melalui kegiatan Intimate Ifthar Community ini, ParagonCorp berharap kolaborasi bersama komunitas di Makassar semakin kuat dan mampu menghadirkan dampak kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat luas. (*)