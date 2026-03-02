Kapolres AKBP Rise Sandiyantanti Patroli Jalan Kaki Amankan Jappa Jokka Imlek 2577

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti turun langsung memimpin pengamanan prosesi Jappa Jokka Cap Go Meh Imlek 2577 Tahun 2026.

Pimpinan Polres Pelabuhan Makassar ini, melakukan patroli berjalan kaki di tengah keramaian masyarakat, di kawasan pertigaan Jalan Ribura’ne – Jalan Sulawesi, Kota Makassar.

Langkah patroli tersebut, dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap situasi keamanan sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan budaya berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kapolres bersama unsur instansi terkait terlihat menyusuri jalur kegiatan sambil memantau kesiapan personel di lapangan.

Jappa Jokka sendiri menjadi pesta rakyat lintas budaya yang tidak hanya diramaikan masyarakat etnis Tionghoa, tetapi juga warga dari suku Makassar, Bugis, hingga masyarakat umum yang memadati kawasan acara.

Beragam kuliner khas, hiburan rakyat, hingga atraksi barongsai menjadi daya tarik utama dalam perayaan tersebut.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul di tengah keramaian.

“Kami melaksanakan pengamanan rangkaian Imlek, khususnya kegiatan Jappa Jokka, dengan mengantisipasi berbagai potensi kerawanan tindak pidana. Personel diminta siaga terhadap posisi pemadam kebakaran, tim kesehatan, serta mengantisipasi aksi kriminal seperti copet,” tegas AKBP Rise.

Ia juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar menjalankan tugas sesuai ploting serta terus melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana demi memastikan setiap rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

“Pengamanan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati kegiatan dengan rasa aman dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar Aipda Adil menuturkan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pelayanan humanis kepada masyarakat yang hadir.

“Kami mengedepankan pengamanan yang humanis. Kehadiran personel di lapangan bertujuan memberi rasa aman sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati pesta rakyat ini dengan nyaman,” ujar Aipda Adil, Senin (2/3/2026).

Dengan pengamanan ketat namun humanis, rangkaian Jappa Jokka Cap Go Meh Imlek 2577 berlangsung meriah tanpa gangguan berarti. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kuat kebersamaan dan toleransi antarwarga di Kota Makassar.(Jay)