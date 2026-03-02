Film Opu Dg.Risadju akan produksi dikota Palopo Usai Lebaran

Makassar, Upeks–Pasca lebaran nanti akan diproduksi Film lokal dari daerah Luwu film bergenre Kolosal, film kisah nyata yang berjudul MACAN BETINA DARI TIMUR ini diadaptasi dari novel Sarma Hadeang yang mengangkat kisah tentang perjuangan Pahlawan wanita ditana luwu yang bernama Opu Dg.Risadju pada sekitar tahun 1880 hingga thn1964. Film ini akan mengangkat kisah nyata perjuangan melawan Compani Belanda dan Jepang film ini akan melibatkan artis-artis Nasional ibukota Jakarta kolaborasi dengan pemain daerah kota Makassar dan kota Palopo, film ini sendiri akan diproduksi PH Pagi Pagi Kreatif asal Jkt bekerjasama dengan Yayasan Wanua Tana Luwu yg diketuai oleh Sarma Hadeang.

Para crew pun kolaborasi antara crew Jakarta dan crew kota Makassar dan Kota Palopo. Film ini akan disutradarai oleh Rimba Brother (Joni,Dedit dan Sony) dari Jakarta yg baru menyelesaikan Syuting film terbarunya berlokasi dikota Maksssar dan Gowa ,judulnya Twist Sthethoscope ( Cinta DiUjung Takdir) adaptasi kisah nyata dari novel Syahrul Sutte pada Januari 2026, ungkap Sony F. Rimba (Sutradara ).

Menurut Hamka Pradifta selaku line Produser, setelah lebaran ini akan adakan pencarian pemain melalui open casting di dua lokasi yakni Kota Makassar dan kota Palopo.

“Setelah itu team kami akan hunting lokasi diKota wilayah kota Palopo, Belopa, Masamba, Malili, Parepare dan Kota Makassar,”ujarnya.

Sarma Hadeang selaku pimpinan Yayasan Wanua Tana Luwu sekaligus penulis buku Opu Dg.Risadju mengatakan bahwa tujuan pembuatan filmnya tak lain untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai perjuangan Opu Daeng Risadju bagi generasi muda.

Film ini akan ditayangkan di XXI serentak seluruh Indonesia termasuk bioskop Platinum XXI di kota Palopo.(rls)