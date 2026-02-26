Telkomsel Area Pamasuka Siaga Melayani Sepenuh Hati Selama Ramadan dan Idulfitri 2026

Makassar, Upeks– Menyambut Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, Telkomsel Area Pamasuka (Papua Maluku Sulawesi Kalimatan) menegaskan komitmen “Melayani Sepenuh Hati” agar pelanggan bisa Jalani Ramadan Sepenuh Hati. Lebih tenang dengan layanan pelanggan Telkomsel yang tersedia 24/7, lebih berkesan dengan ragam penawaran spesial khusus RAFI dari Telkomsel, serta lebih aman dengan konektivitas terdepan dan terluas Telkomsel di setiap momen penting ibadah, silaturahmi, hingga perjalanan mudik.

Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka, Muharlis, menyatakan, di Ramadan tahun ini, fokus kami adalah hadir melayani sepenuh hati di setiap langkah pelanggan.

“Kami sudah siapkan layanan pelanggan yang siaga kapan pun pelanggan butuh, hadirkan ragam penawaran yang istimewa, sampai tingkatkan keandalan jaringan agar setiap pelanggan dapat beribadah dengan khusyuk, bersilaturahmi dengan lancar, dan menikmati momen Ramadan yang lebih bermakna,”ujarnya, Kamis 26 Februari 2026.

Lebih Tenang dengan Akses Layanan Pelanggan yang Mudah Dijangkau

Memastikan kemudahan akses bantuan dan layanan, Telkomsel Area Pamasuka mengoperasikan 33 Posko Telkomsel Siaga (6 Posko Flagship dan 27 Posko Reguler) selama 10 Feb – 28 Maret 2026. Pelanggan dapat melakukan aktivasi dan isi ulang berbagai produk Telkomsel, mengakses layanan migrasi kartu SIM/eSIM, memperoleh bantuan layanan MyTelkomsel, sampai menukarkan Telkomsel POIN.

Operasional Posko Telkomsel Siaga melengkapi ragam titik layanan pelanggan tersedia melalui aplikasi MyTelkomsel, website www.telkomsel.com, media sosial @telkomsel, Call Center 188, ratusan GraPARI Siaga, serta puluhan ribu mitra Outlet Siaga di seluruh Indonesia. Kanal digital juga diperkuat melalui Posko RAFI Digital di TikTok melalui Program Cyber4rmy , AI Travel Assistant di MyTelkomsel sebagai panduan mudik, serta Paket Bundling Norton Mobile Security untuk ketenangan berkomunikasi.

Ragam Penawaran Khusus untuk Ramadan yang Lebih Berkesan

Supaya Ramadan jadi lebih berkesan di hati pelanggan, Telkomsel juga telah menyiapkan pilihan paket spesial bagi pelanggan SIMPATI (Seru Sahur, Seru Ngabuburit, Seru Mudik, Seru Nonton, Surprise Deal), bagi pelanggan Halo (Halo Meaningful Deals, RoaMAX Umroh), dan bagi pelanggan by.U (Paket SOTR – Sahur On The Road, Paket Gas Pushrank, Ucoin Ramadan).

Untuk konektivitas rumah/keluarga, ada promo IndiHome (Promo Installation Fee, Promo Higher Speed), paket Orbit (Orbit Promo Ramadan, Paket Sahur & Ngabuburit), serta penawaran EZnet (Promo Installation Fee). Pelanggan juga bisa membantu mereka yang membutuhkan untuk mudik ke kampung halaman dengan mendonasikan sejumlah Telkomsel Poin melalui program loyalty Mudik Hepi.

“Apa pun kebutuhannya, baik jadi teman sahur dan ngabuburit, kumpul bersama keluarga, berbagi kebaikan, berangkat mudik, sampai rayakan kemenangan, Telkomsel siap mendampingi,” kata Muharlis.

Informasi detail, masa berlaku, dan ketersediaan masing‑masing program mengacu pada syarat dan ketentuan layanan yang berlaku. Selengkapnya, kunjungi www.telkomsel.com/siaga.

Selain itu, Ramadan Corner juga hadir di MyTelkomsel untuk menemani pelanggan Jalani Ramadan Sepenuh Hati. Mulai dari sedekah hingga jadwal ibadah, Ramadan Corner juga dilengkapi fitur Kirim Parsel dan Peta Mudik yang terhubung dengan Posko Siaga Telkomsel.

Jaringan Optimal Bikin Lebih Aman Hadapi Lonjakan Trafik

Telkomsel Aera Pamasuka memproyeksikan puncak payload nasional sekitar 17,81 PB atau meningkat sekitar 11,1% dibanding hari normal pada periode RAFI tahun ini, seiring aktivitas digital pelanggan di berbagai kategori aplikasi (video streaming, komunikasi, games, belanja online, dan media sosial). Kenaikan jumlah pelanggan tertinggi diprediksi ada di Regional Sulawesi, sekitar 110 ribu pelanggan atau naik +0,9%.

Agar pelanggan nyaman mengakses layanan digital – untuk ibadah, komunikasi keluarga, hingga hiburan dan produktivitas – dari kapan pun dan di mana pun selama Ramadan hingga Idulfitri, Telkomsel Area Pamasuka telah:

Mengoptimalkan jaringan di 71 titik prioritas (Points of Interest/POI) lintas kategori (area khusus/keramaian, transportasi, rute mudik, residensial, dan tempat ibadah).

Menerapkan Autonomous Network berbasis AI untuk pemantauan end-to-end 24/7 (deteksi dini, diagnosis, hingga perbaikan otomatis), 21 Posko Siaga Network untuk menjaga kualitas layanan.

Menyiagakan 4 unit COMBAT (Compact Mobile BTS) di lokasi dengan potensi kepadatan tinggi, guna memastikan kapasitas dan kualitas sinyal tetap prima.

Melaksanakan drive test sepanjang ±426 km (termasuk ±109 km jalan tol Balikpapan dan Samarinda ) guna memastikan cakupan dan kualitas layanan suara dan data aman memadai.

Vice President Area Network Operations Telkomsel Area Pamasuka, Anky Arief Priyagung pun menegaskan kembali bahwa memastikan koneksi pelanggan dan keluarga tetap stabil, di rumah atau pun di luar rumah, juga merupakan bagian dari komitmen Telkomsel melayani sepenuh hati, supaya setiap pelanggan Telkomsel bisa jalani Ramadan sepenuh hati.

Analisis Opensignal: Pengalaman 5G Terbaik bersama Telkomsel

Selama Ramadan dan Idulfitri, berbagai pengalaman digital pelanggan turut didukung performa jaringan terdepan Telkomsel yang telah resmi diakui memiliki kecepatan internet tertinggi dan kualitas yang konsisten. Laporan analisis pengalaman pengguna Opensignal Mobile Network Experience Report edisi Desember 2025, resmi menempatkan Telkomsel sebagai pemimpin 11 dari 16 metrik jaringan, termasuk 5G Video Experience, 5G Games Experience, 5G Download Speed, 5G Upload Speed, 5G Coverage Experience, dan 5G Availability di Indonesia. Jalani Ramadan sepenuh hati bersama jaringan Telkomsel yang berikan pengalaman nyata di berbagai momen kebersamaan masyarakat.(mim)