Hotel VasakaMakassar Hadirkan Program Buka Bertajuk “A Wishful Ramadan”, Sajian Lokal Nusantara dan Sentuhan Timur Tengah

MAKASSAR, Upeks – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Vasaka Hotel Makassar menghadirkan program buka puasa spesial bertajuk “A Wishful Ramadan”, sebuah pengalaman iftar yang mengedepankan kehangatan kebersamaan melalui sajian kuliner berlimpah dengan perpaduan menu lokal Nusantara dan sentuhan autentik Timur Tengah. Program ini dirancang untuk menjadi pilihan berbuka puasa yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menghadirkan suasana Ramadan yang hangat, elegan, dan berkesan bagi keluarga, kolega maupun komunitas.

Cluster General Manager Vasaka Hotel Makassar Anton Subiyakto, menyampaikan, sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu, Vasaka Hotel Makassar menawarkan harga spesial sebesar Rp 139.000 nett per pax dengan penawaran menarik Buy 6 Get 1 Free. Melalui promo ini, para tamu dapat menikmati beragam hidangan istimewa dengan cita rasa terbaik dalam suasana yang nyaman dan hangat bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Dengan harga yang kompetitif serta konsep sajian berlimpah dan variatif, promo ini diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat sekaligus menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang berkesan.

“Kami juga menghadirkan program Lucky Draw Mingguan dengan hadiah menarik setiap minggu, berupa Voucher Deluxe Room, Voucher Discount Umroh, serta Surprise Birthday Celebration spesial bagi pelanggan yang berulang tahun. Program ini merupakan bentuk apresiasi kami untuk memberikan pengalaman istimewa dan momen tak terlupakan bagi pelanggan setia,”ungkapnya, Senin (23/2/2026).

Mengusung konsep kuliner yang kaya cita rasa, A Wishful Ramadan menghadirkan ragam hidangan lokal Nusantara seperti aneka takjil tradisional, masakan khas Indonesia berbumbu rempah, serta hidangan favorit daerah yang disajikan secara bergantian setiap harinya. Sajian tersebut dipadukan dengan menu khas Timur Tengah seperti nasi berbumbu aromatik hingga dessert manis khas Ramadan, menciptakan pengalaman berbuka puasa yang variatif dan memanjakan selera.

Seluruh rangkaian iftar A Wishful Ramadan diselenggarakan di area lantai Ground Floor (GF) dan lantai 1 Vasaka Hotel Makassar, yang ditata secara khusus dengan dekorasi bernuansa Timur Tengah. Ornamen khas Ramadan, sentuhan desain serta pencahayaan hangat menghadirkan atmosfer yang nyaman dan elegan, menjadikan momen berbuka puasa terasa lebih khusyuk dan penuh kebersamaan.

Program ini, kata Anton Subiyakto ,merupakan wujud komitmen hotel dalam menghadirkan pengalaman Ramadan yang bernilai bagi para tamu.

“Melalui program A Wishful Ramadan, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya berfokus pada sajian makanan, tetapi juga pada suasana dan kebersamaan. Perpaduan menu lokal Nusantara dengan sentuhan Timur Tengah kami hadirkan untuk memberikan variasi rasa yang akrab di lidah masyarakat Indonesia, namun tetap menghadirkan nuansa Ramadan yang khas dan istimewa. Dengan harga spesial dan Buy 6 Get 1 Free, kami berharap program ini dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbuka puasa bersama di Vasaka Hotel Makassar” ujar Anton Subiyakto.

Dengan konsep sajian berlimpah, lokasi yang aman, serta dekorasi khas Ramadan, A Wishful Ramadan di Vasaka Hotel Makassar diharapkan dapat menjadi destinasi iftar favorit selama bulan suci Ramadan tahun ini. Mengingat tingginya minat masyarakat terhadap program berbuka puasa bersama, reservasi lebih awal sangat disarankan. (rls)