Kabupaten Sinjai Ikut Andil Dalam Pameran Inacraft 2024

Sinjai, U peks.co.id ,- Penjabat (Pj) Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sinjai, Cut Resmiati mengunjungi Pameran Inacraft 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (1/3/2024).

Pameran Inacraft tahun ini berlangsung mulai tanggal 28 – 3 Maret 2024 mendatang dengan mengusung sub-tema “World Craftpreneurs Under One Roof” sebagai pendamping dari tema utama “From Smart Village to Global Market”,.

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Sidang JCC tersebut, dibuka Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri Koperasi Teten Masduki dan Ketua Umum BPP ASEPHI, Dr. H. Muchsin Ridjan.

Turut dihadiri oleh Ketua Umum Dekranasda, para Gubernur se Indonesia, para Walikota/Bupati se Indonesia dan Ketua Dekranasda Provinsi/Kota se-Indonesia.

Presiden, Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Inacraft 2024 ini. “Saya berharap dengan kolaborasi antara pemerintah dan para pengrajin akan terus meningkatkan semangat dalam menciptakan sebuah maha karya yang nantinya dapat menembus pasar Global dengan kualitas terbaik,” jelasnya.

Sementara itu, Pj. Ketua Dekranasda Sinjai, Cut Resmiati mengatakan, berbagai jenis hasil kerajinan unggulan dari pelaku UMKM Kabupaten Sinjai ikut dipamerkan dalam pameran kerajinan terbesar di Asean The 24th Jakarta, International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2024 diantaranya produk Talenan Dan Kerajinan Anyaman Bambu.

“Ini merupakan kerajinan unggulan Kabupaten Sinjai yang telah melalui proses kurasi oleh Tim Kreator Disperindag Prov. Sulsel. Dan, saya kira kegiatan Inacraft 2024 ini juga sekaligus sebagai bahan studi bagi Sinjai untuk bisa mempelajari produk-produk unggulan kerajinan dari daerah lain yang ada di Indonesia,” kata Cut Resmiati yang didampingi oleh Kepala Dinas Perindag dan SDM Sinjai, Muh Saleh. (Awl)