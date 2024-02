Gelar Kalla People Fest 2024, Hadirkan People Talkshow dan Berikan Apresiasi Kepada Insan Kalla Terbaik.

MAKASSAR, Upeks.co.id – Memasuki tahun 2024, KALLA kembali hadirkan Kalla People Fest yang merupakan event tahunan untuk memberikan apresiasi terbaik bagi Karyawan dan akrab disapa Insan Kalla yang menjadi pemenang dalam project Innovation, Improvement dan Culture Internal maupun Eksternal KALLA. Ajang ini baru saja digelar di Saoraja Ballroom Wisma Kalla pada hari Jumat, 2 Februari 2024 lalu.

Disa Rizky Novianty, selaku People & Culture Director KALLA menjelaskan bahwa perusahaan sangat menjunjung tinggi budaya apresiasi kepada Insan Kalla khususnya kepada Insan Kalla yang meluangkan waktu, usaha dan tenaga lebih dalam mengembangkan kinerja diri sendiri hingga berdampak ke perusahaan dalam berbagai aspek. Mengangkat tema “Driving Impactful Change”, Insan Kalla diharapkan untuk terus memberikan dampak perubahan positif di masing-masing unit kerja.

“Kalla People Fest telah memasuki tahun kedua, dimana acara ini adalah rebranding dari Kalla Awarding yang dirangkaikan dengan berbagai agenda menarik lainnya, diantaranya People Talkshow, Launching Learning Management System, Grand Final Kalla Awards, Booth Exhibition, Ask People & Culture Director, dan Special Performance dari UKM Seni Kalla Institut,” ujarnya

People Talkshow dengan tema “Driving High Performance Team” juga turut memeriahkan acara ini dengan kehadiran Alex Denni selaku Senior Learning Consultant, Fauziah Zulfitri PCC selaku Founder & Director of Insight Sinergi Talenta, Human Capital Expert Leadership & Executive Coach, dan Yuri Yogaswara selaku Direktur Dayalima Abisatya.

Yuri Yogaswara, selaku Direktur Dayalima Abisatya menjelaskan bahwa pentingnya high performing team dalam meningkatkan kualitas kerja, sehingga dalam sesi people talkshow, ia menjelaskan tentang seperti apa dan bagaimana caranya untuk mendapatkan high performance team.

“Bekerja sama dengan tim jauh lebih baik dibandingkan kumpulan-kumpulan individu untuk meningkatkan performa kerja, dan untuk mencapai high performing team idealnya dibutuhkan 4 perilaku mulai dari memfasilitasi tujuan sebuah tim, melibatkan orang lain, membagi informasi kedalam tim, serta memegang komitmen,” ujarnya

Fauziah Zulfitri PCC selaku Founder & Director of Insight Sinergi Talenta, Human Capital Expert Leadership & Executive Coach mengungkapkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menerapkan psychological safety dan memiliki empati dalam dunia kerja.

“Kepemimpinan yang ideal diharapkan bisa memiliki kemampuan yang baik dalam captivating talent, cultivating talent dan coach talent. Tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mengenal lebih dalam kepribadian, aspirasi karir, memberikan ruang, membangun kepercayaan dan memberikan contoh yang baik untuk menjadi panutan bagi seluruh anggota tim ,” ujarnya.

Alex Denni selaku Senior Learning Consultant menambahkan bahwa setelah mendapatkan high performance team, maka sangat penting untuk mempertahankannya dengan senantiasa memberikan apresiasi kepada tim, melakukan pembelajaran berkelanjutan, memonitor feedback dan melakukan evaluasi, mengatasi konflik, dan memperkuat budaya adaptif.

“Dalam mempertahankan High Performance Team bisa dimulai dengan menjadi panutan (role model), menjadi coach dan mentor, membangun lingkungan kerja yang positif dan mengurangi serta menghilangkan kendala (clear the path),” tambahnya.

Selain itu, dalam acara KALLA People Fest juga menghadirkan Booth Exhibition, dimana setiap unit bisnis KALLA akan diberikan ruang untuk memamerkan program aktivasi budaya perusahaan sehingga dapat saling menginspirasi. Insan Kalla juga mendapat kesempatan untuk menyuarakan secara langsung harapan dan pertanyaan yang bersifat interaktif, lalu dijawab oleh People & Culture Director.

Kalla People Fest ditutup dengan Kalla People Award dengan total penghargaan sebanyak 25 untuk Kalla Excellence Award, sebanyak 14 penghargaan untuk Kalla Culture Awards, 1 penghargaan untuk The Most Inspiring Insan Kalla dan 1 penghargaan untuk Best Role Model 2023 dengan total hadiah hingga Tiga ratus juta rupiah.

KALLA berharap dengan adanya implementasi budaya perusahaan yang kuat melalui ajang kompetisi dan apresiasi, Insan Kalla dapat menjadi global leaders yang tidak hanya memimpin bisnis secara lokal tetapi juga dalam skala yang lebih besar. Sehingga, KALLA senantiasa mampu berkembang lebih jauh untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan proses bisnis yang efektif dan efisien.