ASTON Makassar “Expert Talk” Prosedur Keselamatan Kerja dibidang Food & Beverage

MAKASSAR, UPEKS.co.id — ASTON Hotel Makassar selenggarakan “Expert Talk” yang membahas terkait “Prosedur Keselamatan Kerja dibidang Food & Beverage” di Lt. 20 ASTON Makassar, Jumat (5/5/2023).

General Manager (GM) ASTON Makassar Helen Tammi Rotti mengatakan expert pada kegiatan tersebut memiliki pengalaman yang luas.

“Para expert ini merupakan bagian Archipelago yang ada di Indonesia, tentu hal ini sangat berpengalaman,” Tukas Helen sapaannya.

Corporate Executive Chef Archipelago Denny mengatakan seorang chef tidak boleh memandang enteng kebersihan area memasak.

Hal yang perlu dilakukan yakni cleaning and disinfectan the area. Pertama dilakukan

cleaning the floorwass daily. “Juga soaking cutting boarding, no hole in the kitchen to avoid, cockroaches,” tandas Denny.

Menurut Denny di Archipelago, tempat sampah menjadi perhatian tinggi dan tempat sampah ini harus terbuat dari keramik juga ruangannya harus ber AC, agar bakteri tidak berkembang

“Ini harus diperhatikan, jika tidak diperhatikan maka bakteri akan menyebar kemana-mana,” ujar Denny.

Corporate Chief Engineer Archipelago International Bintang Watjana mengatakan food safety, di hotel SOP-nya sudah jelas dan nantinya bisa diterapkan di rumah.

“Food safety, harus kitchen safety dan ini perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kitchen harus sehat baik di hotel maupun di rumah,” ujarnya.

Ia mengatakan kitchen itu, harus memiliki penerangan yang bagus, standarnya harus terang. “Harus staff profesional dan kitchen yang safety tentunya, harus betul-betul aman yang mengerjakan,” Ujarnya. (aca).