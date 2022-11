Nyanyikan 20 Lagu, Noah Sukses Memukau Fans di Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Konser Noah sukses memukau para fansnya di Makassar. Terbukti dengan membawakan sekitar 20 lagu, dengan durasi waktu dua jam lewat konser yang di Promotori Aloka bertema “The Great Journey of Noah” di Four Points By Sheraton Hotel, Jumat, 25 November.

Band yang digawangi oleh Ariel (Vokalis), David (Keyboard) dan Lukman (Gitaris) membuat yang hadir ikut bernyanyi. Penonton pun terus bernyanyi hingga lagu terakhir.

Noah mengobati kerinduan fansnya setelah empat tahun tak manggung di Makassar, dengan lagu “Separuh Aku” mengawali penampilan Noah.

Salah satu lagu paling ditunggu para fans Noah berjudul “Topeng”. Penonton pun bebas melompat penuh semangat sambil bernyanyi mengikuti irama sang vokalis. Konser ditutup dengan dengan lagu terbaru Noah “Wanitaku” yang berhasil membius ribuan fans.

Disela-sela penampilannya, Vokalis Noah, Ariel mengatakan setelah 4 tahun ia tak ke Makassar, ternyata saat ini masih ramai yang datang untuk Noah.

“Makassar energinya emang minta ampun, jadi kita juga senang. Walaupun suara saya sedikit serak tapi saya jadi semangat karena energi Kalian,” tuturnya.

Ariel juga mengaku jika Sahabat Noah di Makassar memperlihatkan kerinduannya. Tak hanya generasi 80-an dan 90-an, tetapi generasi 2000-an juga tak kalah.

“Luar biasa, semoga kita dipertemukan kembali di kota yang ramah ini,” ungkapnya.

Gitaris Noah, Lukman mengatakan ia tak akan kapok ketika diundang lagi untuk tampil di Makassar. Sebab semangat penonton di Makassar membara.

Para penonton yang datang di The Great Journey of Noah juga dibuat kagum dengan visual dan lighting. Beberapa kali ada video yang memperlihatk gambar 3d dan animasi.

Sementara itu, Founder & CEO ALOKA, Budi Mulianto mengatakan ini menjadi standar proteksi Konser The Great Journey of Noah yang dipromotorin oleh Aloka di setiap kota yang dijalankan.

“Konser Noah berhasil menggetarkan para fansnya di Kota Makassar,” katanya.

Ia mengaku, penonton yang duduk diatur dengan baik sekitar 2.000 di Tribun sehingga semua pertunjukkan dapat dinikmati bersama.

Selain itu, ada 40 paramedic dari Rumah Sakit Siloam Makassar yang selalu standby dalam pertolongan pertama atau kecelakaan saat konser, dan juga polisi.

“Pertanggungan diberikan sampai Rp10 juta untuk kecelakaan selama di lokasi konser dan saat konser berlangsung,” pungkasnya. (Mit)