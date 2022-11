Kalla Toyota Hadirkan Pameran Otomotif Terbesar dan Meriah Bertajuk Kalla Toyota Carnaval 2022

Makassar, Upeks–Kalla Toyota konsisten memimpin pasar otomotif di berbagai wilayah di Sulawesi, diantaranya Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Kalla Toyota sepanjang tahun 2022 memperlihatkan konsistensinya memimpin market share otomotif wilayah penjualannya dengan capaian market share hingga 37% di bulan Oktober 2022 lalu. Sebanyak kurang lebih 17.357 kendaraan Toyota baru mengaspal dalam periode Januari hingga Oktober 2022.

“Kalla Toyota mencatat market share wilayah Sulsel dengan capaian 33,2% dan di kota Makassar mencapai 40,1%. Capaian ini menempatkan Kalla Toyota sebagai kendaraan nomor satu yang paling diminati di wilayah tersebut,” ungkap Andyka Susanto selaku West Region General Manager Kalla Toyota.

Robby Wijaya selaku Chief Operation Officer Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa di bulan Oktober lalu Kalla Toyota sukses menggelar pameran otomotif terbesar bertajuk Toyota Expo serentak di tiga kota, yakni di Makassar, Palu dan Kendari. Gelaran ini sukses membukukan 552 SPK selama 5 hari periode event. Melihat antusias masyarakat yang cukup tinggi, Kalla Toyota tentunya tak ingin kehilangan momentum.

Kalla Toyota kembali menggelar pameran otomotif terbesar bertajuk Toyota Carnaval 2022 di NIPAH Park yang akan dibuka tanggal 9 November 2022 mendatang. Gelaran pameran otomotif ini akan menampilkan unit-unit terbaik dan unggulan dari Kalla Toyota hingga 22 November 2022. Seluruh pelanggan dapat menikmati seluruh benefit Toyota Carnaval di seluruh cabang Kalla Toyota terdekat di kota pelanggan.

“Kami optimis melihat dan mencari peluang dari setiap tantangan kondisi yang ada. Toyota Carnaval akan digelar menarik dan meriah dengan berbagai activity dan bintang tamu selama 12 hari. Toyota Carnaval akan digelar serentak di 5 wilayah, yakni Makassar, Kendari, Palu, Palopo dan Mamuju. Kalla Toyota optimis akan mencapai target penjualan minimal 1000 SPK sepanjang periode Toyota Carnaval,” pungkasnya.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota menambahkan, dengan semangat Aktif Bersama dan Tumbuh Bersama, untuk senantiasa memberikan kemudahan kepada pelanggan, Toyota Carnaval 2022 kali ini akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Diantaranya rekan Toyota Value Chain, yakni Astra Credit Company, Toyota Astra Finance, Asuransi Ramayana dan Autoglaze.

Tak hanya itu, Toyota Carnaval juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar dengan menggelar kegiatan untuk memperingati hari jadi Kota Makassar ke-415 yang jatuh pada tanggal 9 November 2022. Toyota Carnaval juga akan berkolaborasi dengan sejumlah UMKM food and beverage, fashion dan craft sebagai bentuk komitmen Kalla Toyota untuk terlibat aktif dalam memajukkan ekonomi lokal kami hadirkan dalam event ini.

“Masyarakat berkesempatan membawa Toyota impian dengan beragam promo menarik, mulai bunga 2,17% atau DP mulai 10% loh. Tak hanya itu, pelanggan juga akan mendapatkan gratis servis tiga tahun atau hingga 60.000 km. Kalla Toyota menyiapkan grand prize 7 motor Benelli, voucher belanja tiga juta rupiah, hingga kemudahan tukar tambah mobil lama kamu dengan Toyota terbaru dengan subsidi hingga 5 juta rupiah,” ungkap Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota.

Noor Iqbal Yafie sekalu selaku Aftersales & Customer First General Manager Kalla Toyota dalam presentasinya mengungkapkan, bahwa Kalla Toyota melalui layanan purna jual memberika free konsultasi kendaraan, 30+ service general check up hingga cabin air desinfectan bagi seluruh pelanggan setia Kalla Toyota. Di bulan November ini, after sales Kalla Toyota memberikan paket general repair diskon hingga 15%, paket ganti oli hanya 299 ribu rupiah, paket ganti warna kendaraan hemat hingga satu juta rupiah hingga paket ganti ban kendaraan dengan diskon hingga 20%.

Richard Wang selaku Kawil Toyota Astra Finance (TAF) Area Indonesia Timur memaparkan, bahwa TAF menghadirkan program khusus HUT TAF berupa promo pembelian Toyota Innova dengan DP mulai 110 jutaan tupiah dan angsuran mulai 6 jutaan rupiah. Tak hanya itu, pelanggan juga dapat memiliki Toyota Fortuner dengan DP mulai 200 jutaan rupiah dan angsuran mulai 10 jutaan rupiah. Untuk Toyota Agya, TAF menawarkan DP mulai 50 jutaan rupiah dan angsuran mulai 2 jutaan rupiah.

Adhi Sebayang selaku Area Manager Astra Credit Company (ACC) Sulawesi juga menambahkan, bahwa ACC menghadirkan paket Spektakuler special DP rendah khusus pembelian Toyota Veloz, Avanza, Rush dan Raize dengan DP 10% dan 15% dan angsuran mulai 4 jutaan rupiah. Bagi pelanggan yang ingin bunga 0%, ACC memberikan paket spektakuler khusus pembelian Toyota Veloz, Avanza, Rush dan Raize. (*)