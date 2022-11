Dua Komunitas Honda Makassar Ikut Ramaikan CBR Track Day di Mandalika

Dapatkan pengalaman luar biasa memacu New CBR250RR di Sirkuit Internasional Mandalika.

Makassar, Upeks.co.id — Empat orang dari dua komunitas Honda Makassar ikut serta dalam CBR Track Day yang berlangsung selama dua hari pada 26-27 November 2022. Dalam acara tersebut, mereka melibas aspal Pertamina Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika), Nusa Tenggara Barat, menggunakan New CBR250RR.

Marketing Manager Astra Motor Sulawesi Selatan, Gangga Nanda, menuturkan bahwa keempat orang tersebut berasal dari komunitas SCC (Sulawesi CBR250RR Community) dan COC (CBR Owner Community). Menurutnya, mereka mendapatkan banyak pengalaman luar biasa selama mengikuti CBR Track Day.

“Ada banyak rangkaian kegiatan yang mereka ikuti selama acara, mulai dari menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Barat, merasakan sensasi New CBR250RR dengan kecepatan dan performa tinggi di sirkuit kelas dunia, sampai mendapatkan coaching clinic dari pebalap Indonesia,” kata Gangga di Kota Makassar, Senin (28/11/2022).

Rangkaian CBR Track Day yang diselenggarakan komunitas Honda Asosiasi Lombok (HALO) dan didukung PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut dimulai dengan touring bersama mengeksplorasi keindahan Pulau Lombok, mengunjungi berbagai lokasi wisata seperti Tugu Persaudaraan Bikers di Bukit Mekaki, Pantai Selong Belanak, dan juga singgah di sirkuit Mandalika pada Sabtu (26/11).

Pada kegiatan touring ini, para anggota komunitas Honda yang berasal dari sembilan kota di Indonesia memperkuat keakraban dan kebersamaan sebelum mencoba langsung sirkuit Mandalika yang juga menjadi saksi prestasi membanggakan pebalap Honda di ajang Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dua minggu lalu.

Sebelum merasakan sensasi sirkuit Mandalika pada Minggu (27/11), para bikers mendapatkan kesempatan spesial coaching clinic langsung dari pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) yang menjadi juara Asia Road Racing Championship (ARRC) 2022 kelas Supersport600cc, Andi Farid Izdihar beserta pebalap muda Adenanta Putra. Selain memberikan coaching, dua pebalap kebanggaan Indonesia tersebut juga mengelilingi sirkuit Mandalika menggunakan New CBR250RR untuk memberikan semangat kepada para peserta CBR Track Day.

Para anggota komunitas mendapat kesempatan memacu New CBR250RR di Sirkuit Mandalika sebanyak empat putaran. Pada putaran awal, mereka berkendara dengan beradaptasi dan mengenal karakter dari sirkuit Mandalika. Pada putaran berikutnya, para bikers Honda langsung memacu New CBR250RR untuk merasakan langsung performa tangguh dan kelincahan motor sport Honda ini saat melibas tikungan-tikungan sirkuit. Pada akhir sesi, para riders yang memiliki keterampilan balap mumpuni dapat menguji performa kecepatan tinggi New CBR250RR di lintasan sirkuit dengan tetap memperhatikan aspek keamanan berkendara.

Perwakilan komunitas SCC (Sulawesi CBR250RR Community), Om Mus, yang ikut serta dalam CBR Track Day mengaku terkesan dengan acara tersebut. Ia pun mendapatkan banyak pengalaman luar biasa dengan New CBR250RR.

“Pengalaman menggunakan CBR250RR terbaru yang memiliki fitur quick shifter (QS) dan assist slipper clutch membuat akselerasi sangat maksimal dan luar biasa di aspal Sirkuit Internasional Mandalika yang merupakan aspal terbaik di dunia kebanggaan Indonesia,” ucap Om Mus.

Tentang New CBR250RR

New CBR250RR varian SP Quick Shifter dibekali mesin baru melalui peningkatan kompresi mesin pada ruang pembakaran, serta perubahan ukuran gear ratio yang menambah performa saat berkendara. Perubahan pada sisi mesin menghasilkan tenaga dan torsi yang optimal, sehingga tarikan menjadi lebih responsif juga kecepatan puncak lebih tinggi. Fitur Quick Shifter mengoptimalkan perpindahan gigi tanpa menarik tuas kopling untuk mengurangi kemungkinan motor kehilangan tenaga saat berakselerasi. Fitur yang sangat identik dengan motor balap ini memberikan kebanggan bagi penggunanya layaknya menunggangi motor balap MotoGP.

New CBR250RR memiliki tampilan desain Aggressive Shape dengan dimensi yang lebih lebar pada keseluruhan tampilan bodi. Bertema “Speedy Shape”, karakter potongan tajam pada setiap lekukan semakin menambah kesan agresif layaknya motor balap. Desain bodi model terbaru ini turut mendukung dalam memberikan kontribusi untuk kemudahan pengendalian saat melakukan manuver.

Melengkapi peningkatan performa serta pembaruan desain bodi motor, beragam fitur baru pun disematkan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan sepeda motor supersport bertenaga tinggi untuk mendukung berkendara sehari-hari maupun di lintasan balap, seperti Separated Function Fork – Big Piston (SFF-Big Piston) inverted pada suspensi depan. Fitur terbaru ini, memberikan rasa nyaman, membuat sepeda motor yang lebih stabil saat melibas lintasan sirkuit.(rls)