Siswa MA Pesantren Mizanul Ulum Sanrobone Dibekali Pemahaman Procedural Text

Makassar, Upeks–Sebanyak 20 siswa dan siswi Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Mizanul Ulum Sanrobone dibekali pemahaman Procedural Text. Pembekalan ini dilaksanakan di ruang kelas Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Mizanul Ulum Sanrobone, Kabupaten Takalar, Jumat-Sabtu, 28-29 Oktober 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen pengabdi UMI, Irmawaty Hasyim SS MHum dan Salmia Syarifuddin SS MPd. Selain itu, untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka beberapa pihak dilibatkan untuk menilai keaktifan siswa, diantaranya; dari pihak guru, alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan mahasiswa aktif Pendidikan Bahasa Inggris.

Dalam rangka sharing ilmu pengetahuan terkait pembelajaran reading yang fokus pada procedural text, maka dosen pengabdi berkoordinasi dengan fasilitator yang terlibat untuk menggunakan authentic material, yakni materi yang menggunakan konteks disekitar pesantren. Adapun contoh authentic material tersebut, yakni; how to plant corn, how to eat crab, dan lainnya.

“Penggunaan procedural text ini dipilih untuk materi reading yang berfokus pada authentic material dikarenakan, kebetulan saat ini, kondisi disekitar pesantren menunjukkan adanya penanaman dan pemanenan jagung serta adanya hasil empang yang dipanen masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu dengan kehadiran fasilitator yang berasal dari kalangan mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris (Azfar Azlam Abubakar, St. Sarah, A.Nurfadillah Rahmania T dan Yudis Suhasdi) dan alumni Pendidikan Bahasa Inggris UMI (Reskyani SPd MPd). (*)